BVB: Jude Bellingham flucht laut im Kabinentrakt

Wolfsburg. Der BVB hat beim VfL Wolfsburg 0:2 (0:1) verloren. Die Dortmunder ärgerten sich vor allem über die eigenen Standardsituationen.

Es war für jeden zu vernehmen, dass Jude Bellingham dieses Spiel nicht gefallen hatte. Wütend stampfte er durch den Kabinentrakt, fluchte, rief mehrfach das englische Wort „fuck“, das man wohl nicht zu übersetzen braucht. Der BVB erlebte beim VfL Wolfsburg einen Abend, der zu diesem durchwachsenen ersten Saisonhalbjahr passt.

Die Begegnung schwankte, ein Hin-und-her, am Ende verloren die Dortmunder 0:2 (0:1). Der Borussia entgleitet dadurch der Anschluss an die Bundesliga-Spitzengruppe. Das letzte Spiel vor der WM-Pause, am Freitag treten die Schwarz-Gelben bei Borussia Mönchengladbach an (20.30 Uhr/DAZN), sollte gewonnen werden, um dieses Jahr versöhnlich zu beenden.

„Wir können uns nicht beschweren, dass wir als Verlierer vom Platz gegangen sind“, meinte Dortmunds Trainer Edin Terzic. „Es war ein Spiel mit vielen Torchancen. Wir haben den schlechteren Start erwischt. Erst dann haben wir angefangen, wieder den Faden zu finden.“

Schmerzen: BVB-Profi Jude Bellingham liegt auf dem Boden. Foto: firo

BVB hadert mit den eigenen Standardsituationen – auch beim VfL Wolfsburg

Der frühe Rückstand durch Micky van de Ven (6.) fiel nach einer Wolfsburger Ecke, Niklas Süle hatte am zweiten Pfosten gedöst. Wieder mal kassierte der BVB dadurch ein Gegentor nach einer Standardsituation, während die eigenen Standardsituationen kaum Gefahr ausstrahlten.

„Wir müssen Standardsituationen besser verteidigen“, sagte Torhüter Gregor Kobel. „Und vorne müssen wir mal eine nutzen. Das machen die anderen auch. Wenn wir immer mit einem Nachteil starten, wird es schwer. Das Selbstvertrauen fehlt. Ich hoffe, dass wir es vielleicht schon im nächsten Spiel hinkriegen, einen reinzumachen, um das aus den Köpfen rauszukriegen.“ Trainer Edin Terzic meinte: „Wir arbeiten daran, wir haben es noch mal thematisiert. Wir wollen da noch gefährlicher werden, noch präziser.“

BVB spielt am Freitag bei Borussia Mönchengladbach

Am Freitag spielt der BVB gegen Borussia Mönchengladbach und benötigt drei Punkte aus diesem Spiel, um den FC Bayern nicht völlig aus dem Blick zu verlieren. Und um die Laune von Jude Bellingham aufzuhellen.

