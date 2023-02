BVB kann hoffen: Der FC Bayern zeigt ungewohnte Schwächen

Dortmund. Der FC Bayern, der BVB und Union Berlin stehen punktgleich an der Bundesliga-Tabellenspitze. Gibt es einen neuen Meister? Ein Kommentar.

Fußball ist und bleibt ein herrlich verrückter Sport. Der FC Bayern hätte ja schon nach wenigen Minuten bei Borussia Mönchengladbach führen können, führen müssen, wenn er seine brandgefährlichen Angriffe in der Anfangsphase vernünftig zu Ende gespielt hätte. Und dann kam in der achten Spielminute diese Rote Karte gegen Dayot Upamecano, die möglicherweise falsch, in jedem Fall aber knüppelhart war – und die nun ein Wendepunkt dieser gesamten Saison sein könnte.