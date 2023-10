BVB-Kapitän Emre Can über Edin Terzic: "Unser Verhältnis ist sehr gut"

Der BVB trifft am Mittwochabend in der Champions League auf Newcastle United. 3000 Dortmunder Fans sind nach England mitgereist. Unser Reporter Marian Laske schildert seine Eindrücke vor Ort.

Newcastle. Borussia Dortmund benötigt mindestens einen Punkt bei Newcastle United. BVB-Kapitän Emre Can sagt: "Wir treten mit breiter Brust auf."

Im Bauch des St. James' Park, Heimatort von Newcastle United, befindet sich der Medienraum, indem am Dienstagnachmittag die meisten Plätze besetzt waren, als Emre Can, Kapitän von Borussia Dortmund, und Edin Terzic, Trainer des BVB, über das besondere Spiel einen Tag später sprachen. Der deutsche Vizemeister trifft auf den Neureichen englischen Erstligisten, finanziert von einem saudi-arabischen Staatsfond.

Can und Terzic haben beide schon in England gearbeitet. Er kenne die Atmosphäre in Uniteds Stadion, erzählte Terzic daher. „Sie ist außergewöhnlich. Wir haben gesehen, dass sie eine Choreographie vorbereitet haben. Wir wissen, dass es eine hitzige Atmosphäre wird. Aber das kennen wir, es ist nichts neues für uns.“



Relativ routiniert verlief diese Pressekonferenz, wäre da nicht Übersetzer Roland gewesen. Der saß links neben Edin Terzic, trug ein helles Hemd und notierte sich eifrig, was der Trainer so erzählte. „Bin ich zu schnell für dich“, fragte Terzic einmal. „Nein“, antwortete Roland. Geschmunzel.

BVB-Kapitän Emre Can: „Ich wusste, wenn ich meine Leistung wieder zeige, dass ich spielen werde“

„Wir treten mit breiter Brust auf“, sagte Emre Can, der in dieser Saison in einer komplizierten Phase schon auf der Bank gesessen hatte. Dies sei aber kein Problem für ihn gewesen, erklärte er. „Ich wusste, wenn ich meine Leitung wieder zeige, dass ich spielen werde.“

Voll konzentriert: BVB-Kapitän Emre Can spielt den Ball beim Training vor dem Champions-League-Spiel bei Newcastle United. Foto: dpa

BVB muss in Newcastle Julian Ryerson ersetzen

Ersetzen muss Trainer Terzic in Newcastle den zuletzt so starken Julian Ryerson. „Er wurde krank über Nacht“, sagte Terzic. Aber: „Ich freue mich, dass jemand die Chance bekommt, zu zeigen, wie wichtig er sein kann.“

Gefragt wurden Emre Can und Edin Terzic auch nach ihrem Verhältnis zueinander, fast innig wurde es da. Can lächelte, Terzic auch. „Unser Verhältnis ist sehr gut“, erklärte Can. Abwarten, ob sich die gute Laune auch am Mittwoch hält, wenn der BVB in Newcastle mindestens einen Punkt benötigt.

