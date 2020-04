BVB: Kehl glaubt nicht an Änderungen im Fußballgeschäft

Essen. Der Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB, Sebastian Kehl, spricht in einem Interview über Folgen der Corona-Krise.

Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung bei Borussia Dortmund, glaubt in der aktuellen Krise nicht, dass sich im deutschen Fußball strukturell etwas ändern wird. Das sagte er in einem Interview mit dem Fachmagazin „Kicker“: "Am Ende möchte jeder vor allem Erfolg haben und wird dafür auch schneller wieder an Grenzen gehen."

Kehl rechnet mit kurzfristigen Äuswirkungen

Allerdings geht auch Kehl davon aus, dass die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Krise mindestens kurzfristig einiges ändern wird: "In diesem Sommer wird die Krise deutliche Auswirkungen auf den Markt zeigen. Ob das jedoch lange Bestand haben wird, da habe ich meine Zweifel", sagt Kehl zu den Aussichten auf eine neue Bescheidenheit, dauerhaft sinkende Gehälter oder Ablösesummen im Geschäft des Profi-Fußballs.

Kehl selber hält ein wenig mehr an Vernunft im Geschäftsgebaren für einen guten Gedanken. Daher mag der ehemalige Fußball-Profi zumindest etwas Gutes in der Krise erkennen mag: "Alle haben die gleichen Probleme. Da tut es gut, wenn man sich austauschen kann. Wir spüren alle, dass wir eng zusammenstehen müssen und nur gemeinsam da durchkommen", so der 40-Jährige. Nur danach wird es wohl so weitergehen wie vor Pandemie, Kontaktsperre und Saison-Unterbrechung. (jk)