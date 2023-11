Dortmund Borussia Dortmund atmet auf: Das 4:2 über Gladbach hat die Lage vor der BVB-Mitgliederversammlung etwas entspannt. Hier gibt es den Live-Ticker.

Nach zuletzt drei Bundesliga-Partien ohne Sieg inklusive einer Demütigung durch den FC Bayern München war der 4:2-Sieg von Borussia Dortmund am Samstag über Borussia Mönchengladbach Balsam für die geschundenen BVB-Seelen. Somit dürfte auch das sportliche Fazit, das Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke heute ab 11 Uhr auf der Mitgliederversammlung in der Westfalenhalle ziehen wird, milder ausfallen. Die Versammlung gibt es hier im Live-Ticker.

BVB-Mitgliederversammlung: Wie fällt das Fazit von Hans-Joachim Watzke aus?

Das sportliche Fazit zum BVB von Watzke verspricht der spannendste Teil des Sonntags zu werden. Die Tagesordnung sieht ferner noch die Begrüßung durch den Präsidenten, Ehrungen, den Jahresbericht und Rechnungslegung, den Bericht des Wirtschaftsrates, den Bericht der Kassenprüfer, die Entlastung des Vorstandes, die Wahl des Wirtschaftsprüfers, die Wahl der Kassenprüfer sowie Anträge und Wünsche vor.

12.27 Uhr: Caglikalp hält es kurz und knapp und wird mit viel Applaus verabschiedet. Nun ist Jakob Scholz für die Fan- und Förderabteilung an der Reihe.

12.22 Uhr: Nun sind es 907 Mitglieder, die jetzt die Rede von Hasan Caglikalp hören, der die Integrationssportabteilung leitet. Er muss über eine Derbyniederlage berichten: „Trotz vieler klarer Chancen wollte der Ball nicht ins gegnerische Tor. Und dem Gegner hat eine Chance gereicht. So ist das manchmal im Fußball, die Profis kennen das ja auch.“

12.05 Uhr: Nun spricht Rupert Thiele für die Handball-Abteilung. Er kündigt an, dass Präsident Lunow detailliert über die Aufarbeitung des Falls André Fuhr berichten wird - der Trainer der Handball-Frauen hatte im vergangenen Jahr gehen müssen, weil ihm Demütigungen und psychische Gewalt im Training vorgeworfen wurden.

11.54 Uhr: Präsident Lunow unterbricht: „Ich unterbreche nur ungern, aber draußen steht die Mannschaft und wir wollen sie nicht in der Kälte warten lassen.“ Das gibt ein Raunen und vereinzelte Unmutsbekundungen unter den Anwesenden. Die Spieler werden dann aber doch mit höflichem Applaus begrüßt, die Mitglieder erheben sich - noch lauter jedoch wird geklatscht, als Reitemeyer-Witt berichtet, dass die Tischtennis-Herren in der Ü40-Klasse Deutscher Meister geworden sind.

11.50 Uhr: Es sind noch ein paar BVB-Mitglieder eingetroffen, 850 sind jetzt in Westfalenhalle 3 versammelt. Und nun spricht für die Tischtennisabteilung Ursula Reitemeyer-Witt. Auch sie sagt: „Wir können auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken.“ Die Herrenmannschaft belegte Platz vier in der zweiten Bundesliga.

11.40 Uhr: Nun folgen die Berichte der Abteilungsleiter, zunächst Wolfgang Springer für den Juniorenfußball. „Unsere Bilanz kann sich mehr als sehen lassen“, sagt er. Merke: Je öfter man in einem solchen Bericht das Wort „Derbysieger“ einbauen kann, desto lauter wird der Applaus.

11.33 Uhr: Präsident Lunow schlägt vor, den einstigen Dortmunder Oberbürgermeister Gerhard Langemeyer und Olaf Suplicki, den Gründer und ehemaligen Vorsitzenden der Fan- und Förderabteilung, zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. Beides wird mit übergroßer Mehrheit angenommen.

11.28 Uhr: Präsident Lunow stellt Heide Tacken gesondert vor: „Sie ist seit sage und schreibe 70 Jahren Mitglied bei Borussia Dortmund.“ Das gibt stehende Ovationen der anwesenden Mitglieder.

11.19 Uhr: Es geht weiter mit den Ehrungen für Mitglieder mit 40, 50, 55, 60, 65 und 70 Jahren. Dabei geht es um insgesamt 28 Personen, das wird auf der Bühne gemacht: Es sind immerhin drei Personen, die für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden.

11.10 Uhr: Wir kommen zur Ehrung der langjährigen Mitglieder. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wird man heute nicht auf der Bühne geehrt. Wegen des großen sportlichen Erfolgs in den 1990er-Jahren wären das nämlich heute knapp 1000 Mitglieder - das würde dann doch ein wenig zu lange dauern.

11.06 Uhr: Die Versammlung hat mit dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder begonnen. Nun werden diverse Regularien wie die Wahl der Protokollantin geregelt. Das kann dauern und ist mäßig spannend. Erwähnt sei daher, dass die Frauen-Mannschaft des BVB, die aktuell in der Landesliga spielt, im Gegensatz zu den Herren bereits hier ist. Die Frauen kamen um 10.51 Uhr in die Halle und wurden per Applaus und teils sogar mit stehenden Ovationen begrüßt - sie sind nämlich Herbstmeister geworden.

11.00 Uhr: Guten Morgen aus Dortmund. In diesem Moment startet die Mitgliederversammlung des BVB, eröffnet durch Präsident Reinhold Lunow. Von den aktuell 189.532 Mitgliedern sind zum Start 597 anwesend.

