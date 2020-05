Dortmund. Nach den Corona-Befunden beim 1. FC Köln veröffentlichen andere Teams negative Testergebnisse. Auch beim BVB gibt es keine infizierten Personen.

Nach den drei positiven Corona-Tests beim 1. FC Köln hat sich die Sorge vor weiteren Infektionen in anderen Vereinen der Fußball-Bundesliga bislang nicht bestätigt. Auch Borussia Dortmund teilte am Sonntag mit, dass die erste Testreihe "keinerlei positive Fälle" ergeben habe.

"Weitere Tests werden - im Wissen darum, dass es in keiner Branche Garantien gibt - folgen, um ein maximal mögliches Maß an Sicherheit zu gewährleisten", heißt es vom BVB. Der Klub setze "alles daran, dass sich keine erkrankten Akteure im Trainingsbetrieb befinden bzw. keine erkrankten Mitarbeiter mit der Mannschaft arbeiten."

In Einklang mit dem Hygienekonzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL) werden Spieler, Trainer und weitere Betreuer engmaschig getestet, um einen baldigen Saison-Restart mit Geisterspielen vollziehen zu können. Voraussetzung dafür ist die Erlaubnis der Politik.

Gemäß den Richtlinien der Gesundheitsämter und auch des DFL-Konzepts müssen die Vereine nur positive Fälle melden - damit umgehend Maßnahmen ergriffen werden können. Bis Sonntagnachmittag kamen keine weiteren Meldungen hinzu.

Die Vereine der Bundesliga und 2. Liga hatten am Donnerstag mit den Tests begonnen, um auszuschließen, dass infizierte Spieler am Mannschaftstraining teilnehmen, das - die Genehmigung der Behörden vorausgesetzt - in der kommenden Woche starten soll. (fs/dpa)