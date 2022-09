BVB: Nico Schlotterbeck schläft, Anthony Modeste keine Hilfe - Note 5,5

Dortmund. Der BVB kassiert eine deftige 0:3-Pleite gegen RB Leipzig und Ex-Trainer Marco Rose. Zu viele Leistungsträger enttäuschen. Die Einzelkritik.

Alexander Meyer: Richtig undankbares Spiel für einen Torhüter. Hatte am 0:1 die Finger am Ball, konnte den Einschlag aber nicht verhindern (6.). Am 0:2 konnte er gar nichts ausrichten. Ansonsten aufmerksam, wenn ihn seine fahrigen Vorderleute in Laufduelle mit den Leipzigern zwangen – und gut gegen den durchgebrochenen Werner, als er lange stehen blieb und dafür sorgte, dass der vorbei schoss (44.). An ihm lag es nun wirklich nicht. Note: 3