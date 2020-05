BVB-Noten: Jadon Sancho enttäuscht erneut gegen die Bayern

Borussia Dortmund hat durch eine 0:1-Niederlage gegen Bayern München nur noch geringe Chancen auf den Meistertitel. Die Einzelkritik zum Topspiel:

Roman Bürki: Der Schweizer war in der 20. Minute bereits geschlagen, doch Teamkollege Lukasz Piszczek rettete vor der Linie. Ansonsten musste Bürki in der ersten Halbzeit kaum angreifen – bis Joshua Kimmich kam. Beim Geniestreich des Nationalspielers (43.) machte der BVB-Torwart eine unglückliche Figur und kassierte das 0:1. Note: 4

Lukasz Piszczek (bis 80.): Der Routinier hatte in der Anfangsphase starke Szene. Mal klärte Piszczek den Ball vor der Linie. Dann grätschte der Pole seinen Landsmann Robert Lewandowski fair weg (25.). Wenn Bayerns Alphonso Davies seine Turbosprints anzog, bekam Piszczek seine Probleme. Note: 3

Mats Hummels: Der Innenverteidiger meldete sich für das Duell mit seinen alten Teamkollegen fit. Bereits nach elf Minuten riss Hummels den schnellen Kingsley Coman zu Boden und handelte sich die Gelbe Karte ein. Konnte durch sein Stellungsspiel aber vielversprechende Angriffe der Bayern unterbinden. Dass Robert Lewandowski wenig gelang, lag auch an Hummels. Note: 3

Manuel Akanji: Der Schweizer war das schwächste Glied der Dortmunder Dreierkette. Auch bei Joshua Kimmichs Treffer hatte er Sicherheitsabstand. Note: 4

Achraf Hakimi: Die Leihgabe von Real Madrid zeigte eine seiner schwächeren Leistungen im BVB-Trikot. Seine gefährlichen Läufe über die rechte Seite blieben weitestgehend aus. Note: 4,5

Mahmoud Dahoud (bis 85.): Der 24-Jährige hatte von den beiden zentralen Mittelfeldspielern den größeren Offensivdrang. Allerdings bewies Dahoud, dass er kein Spieler ist, der den Unterschied ausmacht. Mit einem Schuss aus 20 Metern hatte der Ex-Gladbacher seine beste Szene. Doch Manuel Neuer konnte er in der 80. Minute nicht vor große Probleme stellen. Note: 3,5

Thomas Delaney (bis 45.): Der Däne stand zum dritten Mal in Folge in der Startformation. Lief in der ersten Halbzeit enorm viel. 6,65 Kilometer standen in der Statistik. Allerdings beschränkte sich Delaney hauptsächlich darauf, Defensivarbeit zu verrichten. Das war in der zweiten Halbzeit nicht mehr gefragt, darum blieb er für Emre Can in der Kabine. Note: 4

Raphael Guerreiro: In den vergangenen Spielen zeigte der Portugiese starke Leistungen. Gegen die Bayern bekam er aber seine Grenzen aufgezeigt. Guerreiro musste viel Defensivarbeit verrichten und konnte sich im Spiel nach vorne kaum entfalten. Note: 4,5

Julian Brandt (bis 45.): Der 23-Jährige war wieder überall auf dem Platz zu finden. Allerdings fehlte es Brandts Spiel an der nötigen Präzision. Ihm unterliefen zu viele Fehlpässe und beim Gegentor schaute er Joshua Kimmich bei seinem Lupfer zu. Musste nach 45 Minuten für Jadon Sancho weichen. Note: 4

Erling Haaland (bis 71.): Der Norweger hatte schon in der ersten Minute das 1:0 auf dem Fuß. Nach seinem Schuss kullerte der Ball aufs Bayern-Tor. Jerome Boateng konnte klären. Größer war Haalands Chance in der 58. Minute. Seinen Linksschuss konnte Boateng aber klären. Musste verletzt vom Platz. Note: 4,5

Thorgan Hazard: Der Belgier machte häufig einen Schlenker zu viel oder zögerte mit einem Zuspiel. Rückte nach Haalands Verletzung ins Sturmzentrum. Blieb auch dort wirkungslos. Note: 4

Jadon Sancho (ab 46.): In dieser Saison sind die Bayern nicht der Lieblingsgegner des Engländers. Nach seiner Nichtleistung im Hinspiel kam Sancho nun von der Bank. Und wieder spielte er schwach. Note: 5

Emre Can (ab 46.): Sollte den Druck erhöhen. Allerdings gelang das dem Mittelfeldspieler nur zur selten. Can hat noch lange nicht die Form, die er vor der Saisonunterbrechung hatte. Note: 3,5

Giovanni Reyna (ab 71.): Mit dem 17-Jährigen nahm das Dortmunder Spiel noch mal Fahrt auf. Ohne Note.

Mario Götze (ab 80.): Durfte mal wieder ran. Aber in seinem Kurzeinsatz blieben die genialen Momente aus. Ohne Note.

Axel Witsel (ab 85.): Seine Wucht sollte helfen, den Ausgleich zu erzwingen. Das misslang. Ohne Note.