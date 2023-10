BVB: So gehört Nico Schlotterbeck ins DFB-Team - Note 1,5

Newcastle. Der BVB erkämpft sich den ersten Sieg in dieser Champions-League-Saison. Beim 1:0 in Newcastle gibt es mehrere Matchwinner. Die Einzelkritik.

Gregor Kobel: Eine Weltklasse-Leistung des Dortmunder Torhüters. Strahlte eine große Sicherheit aus und war voll da, als sein Team ihn brauchte. Parierte in der zweiten und elften Minute stark, in der 57. nach Füllkrug-Ballverlust gegen Wilson überragend. In der 86. und 94. Minute mit dem Glück an seiner Seite, als der Ball beide Male an die Latte knallte. Note 1