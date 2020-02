BVB ohne Raphael Guerreiro nach Bremen – Emre Can dabei

Ein Stammspieler fehlte, als sich Borussia Dortmund am Montagabend auf den Weg machte nach Bremen, wo am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und SKY) das DFB-Pokal-Achtelfinale beim SV Werder Bremen ansteht: Raphael Guerreiro gehörte nicht zum schwarz-gelben Reisetross, der um 17.25 Uhr an Gleis 10 den ICE bestieg, um in die Hansestadt zu fragen. Der Linksverteidiger gehört damit am Dienstagabend aller Voraussicht nach nicht zum BVB-Kader. Warum er nicht dabei war, blieb zunächst offen.

BVB: Nico Schulz könnte eine Chance erhalten

Guerreiros Abwesenheit dürfte eine neue Chance für Nico Schulz bedeuten: Der Nationalspieler hatte seinen Platz auf der linken Seite zuletzt eingebüßt, in den drei bisherigen Partien der Rückrunde durfte er nur zuschauen. Denn bei Schulz hatten sich in der Hinrunde Licht und Schatten abgewechselt, auch wegen einer Verletzung kam er nie richtig in Tritt. Guerreiro dagegen überzeugte dank seiner Passsicherheit und Kreativität. Nun aber darf Schulz beweisen, dass er künftig wieder ein Kandidat für die Startelf sein könnte.

Erstmals ein Teil der Dortmunder Reisegruppe war Emre Can. Der Defensiv-Allrounder war erst drei Tage zuvor von Juventus Turin gekommen. Der BVB leiht ihn für ein halbes Jahr und eine Gebühr von einer Million Euro aus. Nach einer gewissen Zahl an Spielen greift dann eine Kaufpflicht für den Sommer und es werden weitere 25 Millionen Euro fällig.

BVB-Zugang Can kann als Rechtsverteidiger spielen

Can soll die bislang für einen Titelkandidaten zu anfällige Defensive stabilisieren. Von Haus aus ist er defensiver Mittelfeldspieler, er kann aber auch als Rechtsverteidiger auflaufen – und sieht sich inzwischen eher als Innenverteidiger. Dort haben ihn die Dortmunder auch vornehmlich eingeplant. Dass Can allerdings schon in Bremen zur Stammformation gehört, ist eher unwahrscheinlich: Bislang konnte der 26-Jährige kaum mit seinen neuen Kollegen trainieren.