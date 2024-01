Dortmund Borussia Dortmund spielt am Freitagabend beim starken Aufsteiger 1.FC Heidenheim. Die Pressekonferenz vor der Partie gibt es hier im Live-Ticker.

Die Resultate des BVB können sich sehen lassen seit Wiederspielbeginn in diesem Jahr. 3:0 bei Darmstadt 98, gar ein 4:0 beim 1. FC Köln, zuletzt ein 3:1 im kleinen Revierderby gegen den VfL Bochum – Borussia Dortmund ist optimal ins Jahr 2024 gestartet. Am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) erwartet die Mannschaft von Trainer Edin Terzic aber eine schwierig zu knackende Nuss: Es geht zwar „nur“ zum 1. FC Heidenheim, allerdings ist der Aufsteiger sehr heimstark, holte 17 seiner 23 Punkte in der Voith-Arena. Wie der BVB das Spiel angehen will, können Fans hier ab 12.30 Uhr im Live-Ticker der Spieltags-Pressekonferenz verfolgen.

BVB steht wieder auf einem Champions-League-Platz – und will diesen nicht hergeben

Mit dieser Neun-Punkte-Serie haben es die Schwarz-Gelben tatsächlich schnellstmöglich geschafft, den Rückstand zum Jahreswechsel auf RB Leipzig und den VfB Stuttgart wettzumachen und selbst wieder einen Platz zu belegen, der am Saisonende die Qualifikation für die Champions League bedeutet. Wie der BVB den nächsten Sieg einfahren will, mit welchem Personal Terzic planen kann, wird er in der PK verraten.

