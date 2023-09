BVB-PK vor dem Spiel gegen Freiburg im Ticker

Dortmund. Beim BVB dominieren derzeit gemischte Gefühle. Das sagt Trainer Edin Terzic vor dem Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag.

Trainer Edin Terzic ist mit dem BVB eher durchschnittlich bis schlecht in die Saison gestartet. Vor der Saison gab es ein Treuebekenntnis von Hans-Joachim Watzke. Das gilt bislang noch, obwohl mittlerweile Kritik am bislang unangreifbar geltenden Terzic geäußert wird.

Gegen den SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) muss jedenfalls ein Sieg her, damit die Bilanz vom Bundesligastart sich nicht weitereintrübt. Der BVB hat bislang zwar noch nicht verloren, aber mit einem Sieg und zwei Unentschieden sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Für die Saisonziele, die Stimmung im Revier und das Selbstbewusstsein in der Mannschaft brauchen Terzic und seine Spieler also einen Sieg im Breisgau. (fs)

Das sagt Trainer Edin Terzic vor dem Spiel des BVB gegen den SC Freiburg

Die Pressekonferenz beginnt um 12:30 Uhr

