Essen. In unserem Podcast "Fußball Inside" diskutieren wir über Themen rund um den Ruhrgebiets-Fußball. Diesmal geht es um Schalke, BVB und Duisburg.

BVB-Podcast: Haaland allein kann es nicht packen

Ein Spieltag in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga ist um - und was für ein Auftakt war das für den FC Schalke 04 und Borussia Dortmund! In unserem Podcast "Fußball Inside", in dem wir über den Ruhrpott-Fußball diskutieren, blickt Moderator Timo Düngen mit Funke-Sport-Redaktionsleiter Peter Müller und BVB-Reporter Marian Laske zurück - und auf die nächsten Spiele. Wie immer unter dem Motto: "Tacheles. Aussem Pott."

Zu Beginn geht es um den FC Schalke 04, der Borussia Mönchengladbach mit 2:0 (0:0) besiegte und nun beim FC Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) antritt. Die Diskussionsthemen: Was macht Benito Raman so stark? Kann Zugang Michael Gregoritsch konstant gute Leistungen bringen? Hat Suat Serdar unter Trainer David Wagner noch einmal einen Sprung gemacht? Wie sinnvoll ist die Leihe von Jean-Clair Todibo?

Moderator Timo Düngen (r.) diskutiert mit Peter Müller (Mitte) und Marian Laske!

Anschließend diskutieren wir über Borussia Dortmund (ab Minute 18:00). Es geht natürlich um das traumhafte Debüt von Millionen-Zugang Erling Haaland, der beim 5:3 in Augsburg drei Tore erzielte und am Freitag, wenn der BVB auf den 1. FC Köln trifft (20.30 Uhr/DAZN), wohl von Beginn an spielt. Doch was ist mit der Erwartungshaltung, die Haaland verursacht? Und: Kommt noch Nationalspieler Emre Can?

Zum Schluss reden wir über den MSV Duisburg (ab Minute 34:00) der mit einem Heimspiel gegen Ingolstadt (Samstag, 14 Uhr) ins Jahr 2020 startet.

Viel Spaß beim Hören!