Dortmund. Beim 5:0-Sieg rauscht der BVB über Union hinweg. Der Verein hat im Winter vieles richtig gemacht. Doch der Konkurrenzkampf spitzt sich zu.

BVB präsentiert sich titelreif - aber es gibt Verlierer

Emre Can konnte am Sonntag schon mal einen Eindruck davon gewinnen, dass es bei seinem neuen Arbeitgeber ungemütlich zugehen kann. Der Wind pfiff, der Regen prasselte, während der Zugang aus dem meist sonnigen Turin zum ersten Mal auf dem Trainingsgelände von Borussia Dortmund vor den Ball trat. Dienstag, wenn der BVB in der dritten DFB-Pokalrunde bei Werder Bremen antritt (20.45 Uhr/ARD und Sky), könnte Can in den Kader rücken. Und den Konkurrenzkampf weiter verschärfen.