Einzelkritik: BVB-Star Can überzeugt als einziger Dortmunder

Dortmund. Der BVB hat Hertha BSC am Samstagabend 1:0 besiegt. Emre Can erzielte das Tor – und überzeugte. Die Einzelkritik der Dortmunder.

Es war ein eher mauer Samstagabend. Aber der BVB hat gegen Hertha BSC 1:0 (0:0) gewonnen. Das Tor erzielte Emre Can in der 57. Minute. Die Dortmunder machen damit einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation.

Roman Bürki: Seine Torwandhandschuhe verschreckten in Pink, viele Bälle musste er damit allerdings nicht abwehren. Ein ruhiger Samstagabend für den BVB-Torhüter. Note: 3

Lukasz Piszczek: Der Ersatzkapitän bewies einmal mehr, dass er weiterhin auf Bundesliga-Niveau bestehen kann. Note: 3

Emre Can: Hummels fehlte, Zagadou fehlte, also musste Can ins Dreierketten-Zentrum – und arbeitete sich dort an Vedad Ibisevic ab. Defensiv sicher, beim Spielaufbau rannte er manchmal in sinnlose Dribblings, nicht jeder Pass rauschte zum Mitspieler. Dafür rauschte sein Schuss ins Tor (57.). Note: 2

Manuel Akanji: Leicht ist es eigentlich nicht, gegen den schnellen Dodi Lukebakio zu spielen. Doch Akanji schaffte es, den Offensivdrang des Berliners einzudämmen, sodass dieser schon in der Halbzeit ausgewechselt wurde. Gute Partie. Note: 2,5

Achraf Hakimi: Durfte sich am Ende sogar vorne im Sturm versuchen, prägen sollte er diese Partie aber nicht mehr. Note: 3,5

Axel Witsel (bis 80.): Erstmals seit der Corona-Pause betrat der Belgier den Platz wieder von Beginn an – und ordnete das Spiel, ohne herausragend aufzutreten. Note: 3

Thomas Delaney: Meistens dröhnten die lauten Rufe von Thomas Delaney durchs Stadion, der seine Mitspieler aufforderte, energischer zu pressen, drauf zu gehen. Der 28-Jährige entwickelt sich seit dem Wiederbeginn zu einer Stütze, weil er es im Zentrum schafft, seiner Elf Stabilität zu verleihen. Note: 3

Raphael Guerreiro (bis 90.): Auch am Samstagabend gab es wieder diese feinen Aktionen, etwa ein elegantes Dribbling, mit denen der Portugiese verzückte – und die Zuschauer verdient gehabt hätten. Jedoch streute Guerreiro diese diesmal seltener als zuletzt ein, hinzukam ein dramatischer Ballverlust. Note: 3,5

Julian Brandt (bis 68.): Erst ein Fehlpass, dann hüpfte der Ball von seiner Brust zum Gegner, später verdribbelte er sich (19.). Dann wiederum drehte er sich anmutend, schloss nur etwas ungenau ab (23.). Sein Auftritt blieb ein Auf und Ab – mit deutlich mehr Tiefen. Dafür bereitete er das Dortmunder Tor von Can vor. Note: 4

Jadon Sancho: Seine große Chance in der 51. Minute hätte er nutzen müssen. Doch Sancho schluderte am Samstag: viele Fehlpässe, viele verlorene Dribblings. Nicht gut. Am Ende hätte er aber fast noch ein wunderbaren Treffer erzielt. Note: 4

Thorgan Hazard (bis 80.): Wirkliche Torgefahr erzeugte Hazard selten, aber das Spiel bot ja generell wenig Höhepunkte. An Einsatz mangelte es dem Belgier allerdings nicht. Note: 3,5

Giovanni Reyna (ab 68.): ohne Note

Mateu Morey (ab 80.): ohne Note

Leonardo Balerdi (ab 80.): ohne Note

Marcel Schmelzer (ab 90.): ohne Note