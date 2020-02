BVB-Profi Hummels schwärmt von Can: „Er ist ein Gewinner“

Dortmund. Der BVB hat gegen Paris Saint-Germain einen großen Abend erlebt. Mats Hummels erklärt, was die Dortmunder derzeit so stark macht.

„Wir haben geackert. Wir waren sehr engagiert, sehr konzentriert. Wir haben einen verdienten Sieg eingefahren“, meinte Mats Hummels, nachdem er die Kabine verlassen hatte. An einem Abend, an dem der BVB geglänzt, begeistert hatte. Die Dortmunder haben Paris Saint-Germain im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals mit 2:1 (0:0) besiegt. Die schwarz-gelben Tore erzielte Erling Haaland (69., 78.). Für PSG traf Neymar (76.).

Die Borussia, die in dieser Spielzeit schon häufig gewankt hat, kommt derzeit stabil daher. „Es steht und fällt mit dem, wie wir als Mannschaft verteidigen“, erklärte Hummels. „Heute haben die Jungs vor uns extrem gut verteidigt. Sie haben die Räume geschlossen, sie haben die Zweikämpfe gut geführt. Sie haben ihre Aufgaben hervorragend umgesetzt. Dann kommt man auch nicht in so viele bedrohliche Situationen im Spiel.“ Deswegen: „Wenn wir so wie gegen Frankfurt und heute spielen, dann sind wir eine wirklich, wirklich gute Mannschaft.“

Borussia Dortmund reist im März nach Paris

Einer, der dabei hilft, ist Emre Can. Der BVB-Neuzugang, den der Revierklub zunächst für ein halbes Jahr von Juventus Turin ausgeliehen hat und der im Sommer für 25 Millionen Euro fest verpflichtet wird. „Er will Stabilität verleihen. Er ist extrem körperlich stark, er ist extrem athletisch. Er geht in die Zweikämpfe, strahlt richtig was aus. Er geht jetzt schon voran“, sagte Hummels. „Er ist einfach ein Gewinner. Er will gewinnen. Es ist gut, dass wir noch zwei von der Sorte gekauft haben.“ Denn neben Can begeistert seit dem Winter ja auch Haaland in Dortmund.

Das Rückspiel findet am 11. März statt. Der BVB hat in Paris nun die große Chance, das Viertelfinale zu erreichen. Aber: „Es wird noch mal verflucht hart. Wir werden nicht auf einen Gegner treffen, der sich aufgibt. Es wird ganz schwierig, aber wir haben heute eine gute Basis gelegt“, sagte Hummels.