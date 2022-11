BVB-Profis Moukoko und Hummels: Glücklich und zutiefst enttäuscht

Dortmund. Die Spieler von Borussia Dortmund reagierten unterschiedlich auf die Entscheidungen von Bundestrainer Flick, als der seinen WM-Kader benannte.

Freud und Leid können manchmal so nah beieinander liegen. Bei Borussia Dortmund spielen Youssoufa Moukoko und Mats Hummels zusammen. Der eine fliegt nun überraschend mit zur WM – der andere wurde überraschend nicht berücksichtigt. Entsprechend unterschiedlich fielen auch die Reaktionen der beiden aus.

Mit einem emotionalen Instagram-Beitrag hatte sich der 17-jährige Youssoufa Moukoko zu seiner WM-Nominierung durch Bundestrainer Hansi Flick geäußert. Er sei „unfassbar glücklich und überwältigt“, schrieb der Angreifer von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund am Donnerstag. Jenes Ziel erreicht zu haben, „wovon Spieler ihre ganze Karriere träumen“, mache ihn „unglaublich stolz“.

BVB-Profi Moukoko wird jüngster WM-Teilnehmer der DFB-Geschichte

Moukoko bedankte sich in den sozialen Medien insbesondere bei seinen Eltern, bei BVB-Coach Edin Terzic und seinen Mitspielern. Seinen Beitrag beendete er mit dem Satz „Ich liebe euch“ sowie einem Herzen und gefalteten Händen. Moukoko, der am Tag des Eröffnungsspiels am 20. November 18 Jahre alt wird, ist der jüngste WM-Teilnehmer in der DFB-Geschichte. „Er hat eine gute Entwicklung gemacht, er gibt einer Mannschaft viel“, lobte Flick am Donnerstag. Der Bundestrainer bezeichnete den Angreifer als „schnell, quirlig und gut im Abschluss“, und hob hervor: „Wir freuen uns auf ihn.“

Anders sah die Instagram-Stellungnahme von Mats Hummels (33) aus. „Wenig überraschend ist das eine der größten Enttäuschungen meiner Karriere. Ich drücke der Mannschaft die Daumen bei der WM und werde die Zeit nutzen, um wie jedes Mal mit harter Arbeit auf eine solche Erfahrung zu reagieren.“ Der Routinier sei „sehr wertvoll“ für Dortmund, sagte Flick, er aber habe „die Zukunft im Blick“. Beim umstrittenen Turnier in der Wüste vertraut Flick in der Innenverteidigung in erster Linie auf Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Matthias Ginter.

Über die Nicht-Nominierung von Mats Hummels zeigte sich auch BVB-Trainer Edin Terzic enttäuscht. Er gehe aber nicht davon aus, dass dies einen Einfluss auf das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) haben wird. „Wir sind uns sicher, dass er ein gutes Spiel für uns machen wird“, sagte Terzic.

