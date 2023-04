BVB-Rückschlag beim FC Bayern: Jetzt sind Spieler wie Marco Reus gefragt

München. Borussia Dortmund kassiert im Topspiel beim FC Bayern eine empfindliche Ohrfeige. Doch der BVB ist noch im Titelrennen. Ein Kommentar.

Zwölf Minuten lang knisterte dieses Topspiel, in das Borussia Dortmund mit so großen Erwartungen gesprungen war – und nun doch wieder mit leeren Händen dasteht. Zwölf Minuten lang konnte man die Schwarz-Gelben als die bessere Mannschaft bezeichnen, zwölf Minuten lang schien es so, als sei etwas möglich im Süden von Deutschland. Dann flog der Fuß von Torhüter Gregor Kobel am Ball vorbei. Ein Luftloch des Grauens. Schon verdeutlichte der FC Bayern wieder, dass er die Nummer eins in der Bundesliga bleibt.