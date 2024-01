BVB: Salih Özcan über EM - „Habe keinen Freifahrtschein“

Marbella. Salih Özcan will sich in der Rückrunde für das Turnier in Deutschland empfehlen. Er hätte dann zwei weitere Heimspiele in Dortmund.

Am Abend des 2. Dezember 2023 hat auch Salih Özcan mit großem Interesse nach Hamburg geblickt. In der Elbphilarmonie wurden die Gruppen der Europameisterschaft 2024 ausgelost, und als alle Kugeln aus den Töpfen gezogen worden waren, stand schließlich fest: Özcan bekommt im Sommer zwei weitere Heimspiele. „Ich habe mich sehr darüber gefreut“, sagte Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler am Freitagmittag in Marbella, wo der BVB noch bis 9. Januar sein Wintertrainingslager abhält.

Özcan, 25, in Köln geboren, läuft seit 2022 für die türkische Nationalmannschaft auf. Das Heimatland seiner Eltern spielt im kommenden Sommer in EM-Gruppe F. Zwei Partien werden auch im Dortmunder Stadion ausgetragen, am 18. Juni gegen einen noch nicht feststehenden Play-off-Sieger und vier Tage später gegen Portugal um Cristiano Ronaldo.

BVB: Einsatzzeit von Salih Özcan schwankt

Auch wenn es bis zum EM-Start bloß fünf Monate sind, möchte Özcan noch nicht so weit denken. „Der volle Fokus liegt jetzt auf der Rückrunde“, sagt er. „Ich muss sehen, dass ich meine Leistungen bringe. Ich habe keinen Freifahrtschein.“

Der neue BVB-Co-Trainer Nuri Sahin gibt Marco Reus (l.) und Salih Özcan Anweisungen. k +++ Foto: David Inderlied / DPA Images

In der EM-Qualifikation zählte Özcan zu den Stammspielern im defensiven Mittelfeld. In Dortmund hingegen schwankten seine Einsatzzeiten stark. Mal gab er den Ersatz für den formschwachen Emre Can, mal für den verletzten Marcel Sabitzer, mal saß er auf der Bank.

Insgesamt war es eine solide Hinrunde, in einigen Phasen zählte er gar zu den besten Spielern, schaffte es, das Spiel im Zentrum durch gute Pässe zu stabilisieren. „Es ist schwer, aber man sollte auf den Punkt da sein“, meint Özcan. „Wenn man oben sein will, muss man da sein. Ich denke, ich habe meine Zeit gut genutzt. Am Ende ist es die Entscheidung vom Trainer.“

In den kommenden Wochen wird Salih Özcan gleich zwei überzeugen wollen. Edin Terzic beim BVB und Vincenzo Montella bei der Türkei.

