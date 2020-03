BVB schickt Profis ins Home Office – Kehl erklärt die Gründe

Eigentlich wollten die Profis von Borussia Dortmund am Dienstag wieder gemeinsam trainieren. Doch der Klub reagierte auf die Coronavirus-Pandemie und gab seinen Spieler bis zum kommenden Montag frei.

„Wir haben der Entwicklung im Land Rechnung getragen und entschieden, dass es sinnvoll ist, wenn die Spieler zu Hause bleiben. Sie sollen sich erstmal um ihre Familien kümmern“, erklärt Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung, im Gespräch mit dieser Redaktion. Noch ist offen, wann der BVB wieder ein Pflichtspiel absolvieren muss. Der Spielbetrieb der Bundesliga ruht zunächst bis zum 2. April, allerding erscheint es derzeit sehr unwahrscheinlich, dass es dann schon weitergehen kann.

Spieler bekommen Trainingspläne mit nach Hause

Trotzdem seien die Spieler natürlich mit individuellen Trainingsplänen ausgestattet worden, berichtet Kehl. „Wir müssen uns vorbereiten, auch wenn derzeit niemand absehen kann, was in den nächsten Tagen passiert.“ Am vergangenen Samstag hatte der BVB nach der Derby-Absage noch normal trainiert, dann bekamen die Spieler zwei Tage frei. Nun verlängert sich die unfreiwillige Trainingspause.

BVB-Aktie auf Talfahrt

Der Klub hat zudem alle Fanshops geschlossen. Unterdessen befindet sich die BVB-Aktie auf extremer Talfahrt. Der Kurs des Anteilsscheins wurde am Dienstag im frühen elektronischen Handel auf 4,41 Euro notiert – ein Minus von vier Prozent. Schon am Tag zuvor war die Aktie um 17 Prozent gefallen, nachdem die Dortmunder aufgrund der Aussetzung der Ligaspiele ihre Jahresprognose zurückgezogen hatten. Am 21. Februar stand das Papier noch bei 9,39 Euro, dreieinhalb Wochen später hat sich der Wert mehr als halbiert.