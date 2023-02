BVB schon reif für den Titel? "Für den FC Bayern reicht es noch nicht"

Der BVB hat die ersten drei Spiele des Jahres 2023 gewonnen und ist wieder an den Bayern dran.

Dortmund. Der BVB hat sich nach einem perfekten Start ins neue Jahr zurück im Titelrennen. Können die Dortmunder den FC Bayern stürzen? Ein Pro & Contra.

Nur noch drei Punkte Rückstand auf Bayern München und ein gelungenes Startelf-Debüt von Sebastien Haller: Nach dem 2:0 in Leverkusen hat Borussia Dortmund die Tabellenspitze wieder fest im Blick. Vor dem Topspiel am Samstag (15:30 Uhr, Sky) gegen den SC Freiburg wächst im BVB-Umfeld die Hoffnung, dass die Mannschaft von Trainer Edin Terzic endlich gut genug ist, um dem FC Bayern im Meisterkampf Paroli bieten zu können. Doch ist der BVB schon in der Lage, ernsthaft um den Titel mitzuspielen? Darüber haben unsere Experten diskutiert.