Dortmund. Borussia Dortmund bleibt am FC Bayern dran. Der 2:1-Erfolg gegen Union Berlin war die erhoffte Reaktion auf das Desaster in Leipzig.

Am Ende einer turbulenten Woche fand Sebastian Kehl doch noch versöhnliche Worte. Nach der Niederlage in München hatte er sich noch schützend vor die Mannschaft von Borussia Dortmund gestellt und den Blick nach vorne gerichtet. Die herbe Pokalpleite in Leipzig in Mittwoch aber verhagelte dem BVB-Sportdirektor dann doch erheblich die Laune.