BVB-Sieg gegen Newcastle kann nicht alle Zweifel zerstreuen

BVB-Trainer Edin Terzic am Dienstagabend beim Spiel gegen Newcastle.

Dortmund. Der BVB hat nach dem Debakel gegen den FC Bayern eine gute Reaktion gezeigt. Der Sieg über Newcastle United wackelte allerdings. Ein Kommentar.

Man stelle sich nur einmal vor, was losgewesen wäre, wenn Borussia Dortmund auch dieses Spiel verloren hätte, wenn es gegen Newcastle United die zweite Niederlage binnen weniger Tage gegeben hätte. Dann wäre vieles von dem eingerissen gewesen, was man sich zuvor mühsam aufgebaut hätte – und nachdem man sich aus dem Meisterrennen vorerst verabschiedet hat, wäre auch das Weiterkommen in der Champions League unwahrscheinlich geworden.