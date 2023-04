BVB: Sky-Experte Lothar Matthäus übt scharfe Kritik - "So kannst du nicht Meister werden"

Stuttgart. Der BVB leistet sich einen bösen Patzer im Meisterkampf der Fußball-Bundesliga. Nach dem 3:3 (2:0) beim VfB Stuttgart hagelt es Kritik.

Was für ein Rückschlag im Titelkampf für Borussia Dortmund! Beim 3:3 (2:0) beim VfB Stuttgart kassiert der BVB drei Treffer in Überzahl, den letzten in der siebten Minute der Nachspielzeit. So konnten die Dortmunder die Steilvorlage nicht nutzen, die ihnen Titelkonkurrent FC Bayern durch das überraschende 1:1 gegen die TSG Hoffenheim angeboten hatte.

Lothar Matthäus nach BVB-Patzer: "Also werden es wieder die Bayern"

Lothar Matthäus hat den BVB nach der ausgelassenen Chance im Titelkampf scharf kritisiert. „So kannst du nicht Meister werden, also werden es wieder die Bayern“, sagte der deutsche Rekordnationalspieler am Samstag bei Sky.

Der BVB leistete sich einen bösen Patzer beim VfB Stuttgart. Foto: firo

Durch das 3:3 beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart bleibt Dortmund als Tabellenzweiter zwei Punkte hinter dem FC Bayern München, der gegen Hoffenheim ebenfalls eine Führung verspielte. „Die Dortmunder nehmen die Dinge nicht an, die ihnen angeboten werden. Mit der Erfahrung muss Dortmund so ein Spiel einfach über die Runden bekommen“, sagte Matthäus.

Deutliche Worte für die desolate zweite Halbzeit in Stuttgart fand auch Torwart Gregor Kobel. „Wir haben extrem nachgelassen und schlecht gestanden. Das geht nicht", schimpfte er nach der dramatischen Schlussphase.

Auch Sky-Experte Dietmar Hamann kritisiert den BVB

Für den Sky-Experten Dietmar Hamann waren die Worte des Dortmunder Torhüters "alarmierend". In Sachen Einstellung und Mentalität sei der BVB aktuell nur Durchschnitt. Mit dem vom VAR aberkannten Treffer der Stuttgarter waren es vier Gegentore, die der BVB in Überzahl kassierte. "So kannst du dich nicht präsentieren, wenn du Meister werden willst."

Weitere News und Hintergründe zum BVB

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB