BVB: So läuft die Arbeit im Corona-Behandlungszentrum

Wo sonst Fans dem BVB zum Sieg verhelfen, hilft der Fußball-Bundesligist während der Corona-Pandemie den Menschen: In der Nordkurve des Dortmunder Stadions hat Borussia Dortmund zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) ein Diagnose-Zentrum errichtet. Seit fünf Tagen ist es in Betrieb. Die erste Bilanz fällt positiv aus: "Der Zulauf ist sehr gut", sagt der Ärztliche Leiter Lars Rettstadt.

Seit Samstag können sich Personen mit Verdacht auf eine Covid-19-Infektion im "Signal-Iduna-Park" behandeln lassen. Täglich steht zwischen 12 und 16 Uhr ein zehnköpfiges Team bereit. Ein Wachdienst sorgt für Sicherheit. "Wir haben am ersten Tag 40 Personen behandelt und diagnostiziert, jetzt sind es ungefähr 66 bis 70 pro Tag", sagt Rettstadt. Darunter habe es auch schon einige positive Fälle gegeben, sagt der 51-jährige Allgemeinmediziner.

So sieht ein Behandlungsraum in der Nordkurve des BVB-Stadions aus. Foto: BVB

Die Ärzte untersuchen die Patienten in separaten Behandlungsräumen. Wer starke Symptome hat, wird mit einem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. "Ein Großteil unserer Patienten kann nach Hause geschickt werden", sagt Rettstadt. Es habe aber auch schon schwere Fälle gegeben.

Im BVB-Stadion ist es "sauber und trocken"

BVB-Boss Hans Joachim Watzke hatte es in einer Vereinsmitteilung als "Pflicht" bezeichnet zu helfen. Die Ärzte und die KVWL sind dankbar für den Einsatz: "Wir haben Platz, wir können die Patientenströme gut steuern, wir können die Abstände einhalten, vor allen Dingen ist es sauber und trocken", hebt Rettstadt hervor. In Dortmund gibt es insgesamt drei Behandlungszentren, zwei davon sind an Krankenhäusern angedockt. "Da warten die Patienten in Zelten, draußen ist es kalt, wenn sie da zwei Stunden gewartet haben, sind sie sicher krank, weil sie eine Bronchitis haben", sagt Rettstadt. Der Wartebereich in der Nordkurve sei dagegen "riesengroß und alle sind sehr entspannt".

Lars Rettstadt, Leiter des Diagnose- und Behandlungszentrums im Dortmunder Signal-Iduna-Park Foto: Rettstadt

Ob das Dortmunder Modell Schule machen kann? Im Ausland haben auch andere Fußballvereine in der Corona-Krise ihre Stadien zur Verfügung gestellt, etwa der spanische Erstligist Real Madrid. "Es ist eine Dortmunder Besonderheit", wiegelt Rettstadt ab. "Die Kassenärztliche Vereinigung hat beim BVB angefragt und der hat sofort ja gesagt. Das hat etwas mit kommunaler Solidarität zu tun. Hier war es so, dass die Ressourcen da waren und genutzt worden sind."

Behandlungszentrum kann schnell abgebaut werden

Demnächst könnte der BVB sein Stadion wieder brauchen, um Fußball zu spielen. Die Bundesliga pausiert bis zum 30. April. Danach könnte die Saison auch mit Geisterspielen fortgesetzt werden. Das Behandlungszentrum ist schnell wieder abgebaut, sagt Rettstadt: "Wenn der Spielbetrieb wieder anläuft, sind wir innerhalb eines Tages wieder draußen." Eine Ansteckungsgefahr gäbe es nicht. Jeden Tag würden die Räume gereinigt. "Desinfektion ist unser zweiter Vorname."

Rettstadt ist zuversichtlich: "Ich bin mir sicher, dass wenn es sich weiter so gut entwickelt, können die Kontaktsperren gelockert werden."