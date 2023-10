BVB-Sorgenkinder Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi drängen in die Startelf

Marian Laske Der BVB trifft am Mittwoch (18 Uhr) im DFB-Pokal auf die formstarke TSG Hoffenheim. Trainer Edin Terzic könnte einige Änderungen vornehmen.

Wie das ein Geburtstag so an sich hat, nimmt Edin Terzic auch am Dienstag noch Gratulationen entgegen, als er die Geschäftsstelle Sport im Dortmunder Stadtteil Brackel betritt. Einen Tag zuvor durfte der Trainer von Borussia Dortmund 41 Kerzen auf seinem Kuchen auspusten; nun schüttelt er Hände, wird umarmt. Wichtiger sei ihm aber, sagt Terzic in diesem Moment, dass man ihm am Mittwoch für einen Sieg gratulieren könne.