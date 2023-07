BVB-Spieler Julian Brandt: "Die Hände werden zittrig"

Dortmund. Beim BVB haben die Nationalspieler mit der Vorbereitung begonnen. Die Pläne? Groß. Julian Brandt: "Man will viele Dinge nicht so stehenlassen."

Ach ja, der Mai, der mit einem BVB-Drama endete, liegt mittlerweile schon wieder einige Tage zurück. Borussia Dortmund schaut nach vorne, schwitzt bereits in der Vorbereitung, das erste Testspiel gegen Westfalia Rhynern wurde 7:0 gewonnen, – und hat, das liegt in der Natur dieses Klubs, große Pläne, große Träume. Nun sind auch die Nationalspieler ins Training eingestiegen, darunter Julian Brandt und Nico Schlotterbeck.

Er freue sich riesig, berichtet Brandt, 27. „Ich habe im Urlaub ein, zwei Jungs gesehen. Wir hatten viel Zeit, um ein bisschen zu quatschen. Der Eindruck war, dass wir den Urlaub zwar genießen, aber eigentlich voller Tatendrang sind, dass es ziemlich schnell wieder losgeht.“

BVB: Bundesliga beginnt mit einem Heimspiel gegen Köln

Das erste Pflichtspiel haben die Dortmunder am 12. August im DFB-Pokal gegen Schott Mainz, die Bundesliga beginnt mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln am 19. August.

„Noch ist die Vorbereitung, das ist auch gut so. Aber die Hände werden langsam zittrig, dass es wieder losgeht, weil man viele Dinge nicht so stehenlassen will“, sagt Julian Brandt und meint damit natürlich das Drama gegen Mainz, die verpasste Meisterschaft. Nun also: ein neuer Anlauf. „Ich habe mich gefreut, wieder hier zu sein. Ich freue mich riesig auf die Saison“, erklärt Nico Schlotterbeck, 23.

BVB-Führungsspieler: Julian Brandt und Nico Schlotterbeck

Julian Brandt und Nico Schlotterbeck gehören zu denjenigen, die in der kommenden Spielzeit vorangehen sollen. Der BVB sehnt sich nach der Meisterschaft, der kommende Mai im nächsten Jahr soll berauschend enden.

