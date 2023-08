BVB spielt remis gegen Chelsea - zwei Profis sind besonders auffällig

Chicago. Borussia Dortmund bleibt in der Sommervorbereitung ungeschlagen. In Chicago betreiben beim 1:1 (0:0) zwei Spieler Eigenwerbung.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich zum Abschluss seiner Marketingtour in Chicago gegen den FC Chelsea mit einem Remis aus den USA verabschiedet. Vor 48.183 Zuschauer im Soldier Field, sonst Heimstätte von NFL-Klub Chicago Bears, spielte der BVB gegen den Premier-League-Klub 1:1 (0:0). Für Dortmund traf Marius Wolf (80.), Chelseas Ausgleich gelang Mason Burstow kurz vor Schluss (90.). Der BVB bleibt auch im sechsten Spiel der Sommervorbereitung ungeschlagen. Zuvor gewannen sie fünf Partien.

Trainer Edin Terzic hat im Vergleich zum Test gegen Manchester United am Samstag in Las Vegas (3:2) auf fünf Positionen getauscht. Für den verletzten Gregor Kobel stand Alexander Meyer im Tor. Außerdem neu dabei: Ramy Bensebaini, Salih Özcan, Marco Reus, Youssoufa Moukoko für Marius Wolf, Emre Can, Julian Brandt und Sebastien Haller.

Dem BVB merkt man gegen Chelsea die Strapazen an

Den Dortmundern merkte man die Strapazen der Reise an. Seit zehn Tagen sind sie in den USA, tourten von San Diego nach Las Vegas und weiter nach Chicago, wo am Mittwochabend (Ortszeit) der Ausflug mit dem Chelsea-Spiel endete. Es fehlte nach diesem straffen Programm die Spritzigkeit, manchmal auch die Konzentration. Stark allerdings: Neuzugang Marcel Sabitzer, der viele Bälle forderte und das Spiel geschickt verlagerte.

BVB-Profi im Salih Özcan (li.) im Zweikampf mit Weltmeister Enzo Fernandez vom FC Chelsea. Foto: Simoes / BVB

Die Chancen in Durchgang eins hatten ausschließlich die Londoner. Zunächst rettete Torwart Meyer, als Chelsea den BVB auskonterte, doch der Schlussmann hielt den Schuss von Nicholas Jackson (9.) mit der rechten Hand. Bei der anderen Möglichkeit kurz vor der Pause profitierte Dortmund erneut von Jacksons Abschlussschwäche. Der dynamische Angreifer rannte Mats Hummels davon, umkurvte Meyer - und schoss über das leere Tor (42.).

Chelsea-Star Mykhailo Mudryk setzt BVB unter Druck

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Chelsea aktiver, ein Konter über Jackson brachte beinahe die Führung. Der Senegalese spielte im Sechzehner Carney Chukwuemeka frei, der wollte gerade einschieben, doch der auffällige Ramy Bensebaini war mitgespurtet und warf seinen Körper in den Schuss. Auffällig bei Chelsea: Mykhailo Mudryk, der den BVB oft unter Druck setzte.

Amerikanische Verhältnisse: Die Profis von Borussia Dortmund und dem FC Chelsea bei der Nationalhymne im NFL-Stadion Soldier Field von Chicago. Foto: Simoes / BVB

Gefährlich vors Tor kam lange Dortmund nicht, selbst der Treffer durch Marius Wolf (80.) war ein Zufallprodukt: Chelsea-Torwart Kepa faustete den Ball nach einer Ecke von Brandt vor die Füße von Samuel Bamba. Der zog einfach mal ab - und fand den eingelaufenen Rechtsverteidiger. Kurz vor Schluss gelang allerdings Mason Burstow (90.) per Kopfball der verdiente Ausgleich.

In der Nacht zu Donnerstag (Ortszeit) flogen die BVB-Profis in eine Chartermaschine nach Paderborn, von dort aus machten sie sich auf den Weg nach Dortmund, um zuhause ihr Jetlag zu bekämpfen. Am Sonntag steht die Generalprobe gegen Ajax Amsterdam an.

