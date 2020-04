BVB-Sportdirektor Zorc: Noch keine Einigung mit Torwart Bürki

Roman Bürki und Borussia Dortmund wollen grundsätzlich weiterhin zusammenarbeiten, auch über das Vertragsende 2021 hinaus. So weit, so bekannt. Wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Unwägbarkeiten, liegen die Gespräche derzeit allerdings auf Eis. Nun berichtet die Bild-Zeitung, dass der Torhüter einen unterschriftsreifen Vierjahresvertrag vorliegen habe.

Auf Anfrage dieser Redaktion allerdings widerspricht BVB-Sportdirektor Michael Zorc: „Es gibt keinen neuen Stand“, sagt er am Freitag. „Wir sind mit Roman grundsätzlich im Gespräch, haben das Thema wegen der Corona-Krise aber erst einmal ausgesetzt. Beide Seiten wollen aber weiterhin zu einer Einigung kommen und können sich das gut vorstellen.“

Schon Anfang April hatte Bürki selbst in einer Medienrunde ähnliches erklärt:„Wir haben uns darauf verständigt, dass wir erst nach dieser schwierigen Zeit wieder sprechen.“ Der 29-Jährige betonte aber auch, dass Gespräche nicht am Geld scheitern würden: „Überhaupt nicht“, meinte der Schweizer dazu. „Wir tauschen uns darüber aus, was möglich ist. Noch haben wir uns da nicht gefunden. Jetzt in der Corona-Pause ist es aber auch nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, dass wir erst einmal gut durch diese schwierige Phase kommen. Danach werden wir weiter miteinander

Bürki verdrängte Weidenfeller

Und auch der BVB hat mehrfach sein Interesse bekundet, mit dem Torhüter zu verlängern, im Dezember etwa lobte Zorc: „Roman ist ein außergewöhnlicher Rückhalt und sehr stabil.“ Der Schweizer war im Sommer 2015 für 3,5 Millionen Euro vom SC Freiburg gekommen und gleich zum Stammtorhüter aufgestiegen – dabei verdrängte er die Klublegende Roman Weidenfeller.

Nach anfänglichen Problemen und einigen Patzern stabilisierte er sich zusehends und ist inzwischen dank seiner konstanten Leistungen bei Fans, Mitspielern und Vorgesetzten unumstritten – und außerdem ein durchaus meinungsstarker Kritiker, der sich nach schwachen Auftritten nicht scheut, deutliche Worte zu sprechen. 199 Pflichtspiele hat er bislang für den BVB gemacht, die Corona-Krise hat das Jubiläum bislang verhindert – aber es wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit kommen.​