BVB-Sportdirektor Zorc hofft weiter auf Hummels gegen Bayern

Dortmund/Wolfsburg. Beim 2:0-Sieg in Wolfsburg wurde BVB-Abwehrchef Mats Hummels verletzt ausgewechselt. Noch ist offen, ob er am Dienstag gegen Bayern spielen kann.

Michael Zorc war gut gelaunt am Sonntag. Kein wunder, Borussia Dortmund hatte tags zuvor ja 2:0 (1:0) beim VfL Wolfsburg gewonnen, hatte damit die Bilanz nach dem Bundesliga-Neustart auf zwei Siege und 6:0-Tore gestellt. "Insgesamt bin ich zufrieden – bis auf die Viertelstunde nach der Halbzeitpause, in der wir uns ein bisschen neu sortieren mussten und die Zweikämpfe nicht so konsequent wie vorher bestritten haben", sagte der BVB-Sportdirektor im Gespräch mit dieser Redaktion. Und das hatte natürlich auch mit Mats Hummels zu tun.

Dortmunds Abwehrchef hatte den Platz zur Halbzeitpause räumen müssen, weil der Fuß ihm Schmerzen bereitete, am Sonntag ließ er sich am Trainingsgelände in Dortmund-Brackel behandeln. "Mats hat Probleme an der Achillessehne und wir hoffen, dass er Dienstag wieder spielen kann."

Aus Dortmunder Sicht wäre das wichtig, denn ohne Hummels ging dem BVB zwischenzeitlich die Ordnung verloren. Das lag nicht allein an Ersatzmann Emre Can, der für ihn kam, die gesamte Mannschaft ließ es zwischenzeitlich am rechten Zweikampfverhalten fehlen - doch man merkte Can an, dass es sein erstes Spiel nach langer Pause war, dass er sich erst hineinbeißen musste in die Partie.

Gegen Bayern braucht der BVB einen Sieg

Der Sieg allerdings geriet nur kurzzeitig in Gefahr, letztlich gewann der BVB verdient gegen bissige Wolfsburger - die es den Dortmundern deutlich schwerer machten als die Schalker eine Woche zuvor: "Wolfsburg ist eine gute Mannschaft", sagte Zorc "Die haben im Sturm zwei echte Brecher in Daniel Ginczek und Wout Weghorst, die die Abwehr bei hohen und langen Bällen immer wieder beschäftigen. Deswegen war etwas weniger Spektakel und mehr Solidität gefragt."

Solidität dürfte auch am Dienstag wichtig werden, wenn das Topspiel gegen den FC Bayern München ansteht - und möglicherweise schon eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft. Zorc allerdings will nicht nur auf die Tabellenspitze blicken. "Wir dürfen nicht vergessen, dass es auch noch andere Klubs gibt", sagt er. "Leverkusen liefert insbesondere in der Rückrunde hervorragende Leistungen ab. Leipzig hat ein Restprogramm, das machbar aussieht. Wir sollten nicht nur auf Bayern schauen." Aber er sagt auch: Die Vorzeichen sind doch klar. Wir sind vier Punkte hinter Bayern. Wenn wir noch einmal ernsthaft in das Meisterschaftsrennen eingreifen wollen, sollten wir das Spiel gewinnen."