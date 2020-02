BVB-Sportdirektor Zorc: "Wie mit Reus umgegangen wird, ist unter aller Sau"

Michael Zorc stampfte mit schnellen Schritten auf die Journalisten zu. „Eine Sache will ich noch klarstellen“, sagte der Sportdirektor von Borussia Dortmund. „Wie mit Marco Reus umgegangen wird, ist unter aller Sau. Er hat 50 Mal das 1:0 für uns geschossen. Er ist unser Kapitän und ein Dortmunder Junge. Da erwarte ich mehr Respekt“, raunte Zorc, um dann in seinem Sportwagen vom Trainingsgelände zu rauschen, wie er es normalerweise nach einer Pressekonferenz direkt macht. Am Donnerstag aber wollte der 57-Jährige den BVB-Kapitän schützen.

Die BVB-Nerven sind strapaziert

Das verdeutlichte zum einen, dass das Pokal-Aus gegen Bremen (2:3) die Nerven bei der Borussia strapaziert. Zum anderen, dass Reus in eben jener Partie nicht seinen stärksten Abend erlebte – und nun wieder von einigen Seiten lautstark kritisiert wird, die ihm Führungsschwäche vorwerfen.

Dabei muss Trainer Lucien Favre in den kommenden Wochen ohnehin eine Feldstudie durchführen und experimentieren, wie gut seine Elf ohne Reus funktioniert. Denn der Offensivkünstler fällt aufgrund einer Muskelverletzung lange aus – auch am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Topspiel bei Bayer Leverkusen. „Das bedauere ich. Marco ist und bleibt wichtig für die Mannschaft“, erklärte Favre. Aber wie wichtig ist Reus tatsächlich noch?

Seine Zahlen glänzen jedenfalls. In 19 Bundesliga-Spielen hat er elf Tore erzielt, sechs weitere vorbereitet. Das macht Platz fünf der Scorerliste. Ein Wert also, der die Diskussion direkt beenden könnte, wären da in dieser Spielzeit nicht die enttäuschenden Auftritte von Deutschlands Fußballer des Jahres. Wie am Dienstag in Bremen, als der Kapitän nicht voranschritt, sondern eher lethargisch wirkte, zudem kurz vor Schluss eine große Ausgleichschance vermasselte. Intern ploppen durchaus Stimmen auf, die die mangelnde Spitzigkeit des Nationalspielers durch die vielen Verletzungen beklagen. Neben den hängenden Schultern in kritischen Situation.

Dabei fällt Reus seine Stellung auf die Füße. Er ist es, der den Unterschied kreieren, der enge Partie umbiegen soll. Diesen Status hat er sich erarbeitet, nun muss er ihn bestätigen, verteidigen. Nur entfachen derzeit eher die jungen Draufgänger Erling Haaland (19), Jadon Sancho (19) und Giovanni Reyna Durchschlagskraft. Selbst Sancho animierte seine Mitspieler bei der Pokalpleite zu mehr Engagement. Haaland scheint der Siegeswille sowieso angeboren zu sein. Reyna forderte jeden Ball.

Diese Einstellung braucht es in den kommenden wichtigen Wochen, in denen die Dortmunder ihre Meisterchance wahren und im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain überraschen wollen. Und in denen Reus fehlen wird. Thorgan Hazard, der seine Gefährlichkeit schon bewiesen hat, könnte ihn ersetzen. Vielleicht Mario Götze. Möglicherweise erhält aber Reyna schon am Samstag in Leverkusen eine weitere Gelegenheit, sein großes Talent zur Schau zu stellen. Im Pokal berauschte er nach seiner Einwechslung mit seinem Anschlusstreffer, nun könnte er mehr Verantwortung übernehmen.

Die Meisterschaft bleibt für den BVB möglich

Marco Reus wird all dies nur auf der Tribüne verfolgen. Diese BVB-Saison sollte eigentlich seine werden, ihm seine erste Meisterschaft bescheren. Der Titel ist noch möglich. Dafür muss die Mannschaft allerdings nun demonstrieren, dass sie ohne ihren Kapitän funktioniert.