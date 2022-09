BVB-Stadionsprecher Dickel verpasst Spiel nach Grillunfall

Dortmund. BVB-Ikone Norbert Dickel verletzte sich beim Grillen und liegt im Krankenhaus. Bis zum Derby gegen Schalke 04 möchte er wieder fit sein.

BVB-Ikone Norbert Dickel muss auf seinen Einsatz als Stadionsprecher von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund im Champions-League-Spiel gegen den dänischen Meister FC Kopenhagen am Dienstagabend (18.45 Uhr/Prime Video und live in unserem Ticker) verzichten.

Der einstige Torjäger der Schwarz-Gelben hatte bei einem Unfall beim Grillen am Sonntag Verbrennungen an den Schienbeinen erlitten und liegt derzeit im Krankenhaus Bergmannsheil in Bochum.

Gasverpuffung führt zu Brandwunden

Über das soziale Netzwert Instagram berichtete Dickel, der die Dortmunder im Jahr 1989 als Spieler zum DFB-Pokalsieg schoss, von einer Gasverpuffung, die zu seinen Brandwunden geführt habe. Die Beine von Dickel sind dick verbunden, er müsse noch im Krankenhaus bleiben, teilte der Ex-Profi in seinem Statement an die Fans mit.

Der 60-Jährige blickte aber schon zuversichtlich in die Zukunft. "Mir geht es auch schon wieder etwas besser und ich hoffe, dass ich am nächsten Samstag, wenn es gegen die Blauen geht, wieder dabei sind", sagte Dickel.

Derby gegen Schalke 04 im Blick

Damit spielte er auf das Derby am 17. September an. Dann trifft Borussia Dortmund ab 15.30 Uhr auf den FC Schalke 04, dessen Mannschaft Dickel als "die Blauen" bezeichnet.

Es ist das erste Revierduell seit dem 26. Oktober 2019, bei dem im Stadion was los sein wird. 0:0 endete damals die Partie. So weit, so unspektakulär.

Derbyfieber am 17. September

Danach gab es noch zwei Geisterspiele, eine Partie vor 300 Zuschauern sowie eine Zweitliga-Saison der Schalker. Demnach dürfte bei den Fans beider Klubs bis zum 17. September das Derbyfieber steigen.

Wenn nichts mehr dazwischenkommt, sehen an dem Samstag wieder 81.365 Zuschauer das Duell zwischen dem BVB und Schalke 04. Und Norbert Dickel möchte dann wieder fit sein und Tore der Gastgeber über das Mikrofon verkünden. (fs)

