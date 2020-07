BVB-Star Haaland: "Haben die Qualität, um Meister zu werden"

BVB-Mittelstürmer Erling Haaland hat in seinem ersten halben Jahr in Dortmund überzeugt.

Dortmund. Vizemeister Borussia Dortmund will es auch in der kommenden Saison mit den Bayern aufnehmen. BVB-Stürmer Erling Haaland glaubt an den Titel.

Er ist der große Star und Hoffnungsträger beim BVB. Torjäger Erling Haaland weiß auch, wie dass die Dortmunder Fans sich mehr als den zweiten Platz wünschen. Laut Haaland ist das nicht utopisch. Er traut seinem Team Borussia Dortmund in der kommenden Bungesliga-Saison den Meistertitel zu. „Wir haben auch die Qualität, um Meister zu werden, aber reden allein genügt nicht“, sagte der 20 Jahre alte Norweger im Interview der „Sport Bild“ (Mittwoch). Dortmund habe die Qualität, aber Bayern München habe sie auch. „An den Bayern beeindruckt ihre enorme Konstanz“, räumte der Fußball-Profi ein, der in der Rückrunde in 15 Spielen 13 Tore schoss. „Es ist jedenfalls mein großes Ziel, mit dem BVB Titel zu gewinnen und zusammen mit unseren Fans fantastische Erfolge zu feiern“, fügte Haaland hinzu.

Nach seinem Wechsel im Winter für 20 Millionen Euro von RB Salzburg seien die ersten Wochen für ihn nicht einfach gewesen, weil er im Trainingslager nicht viel trainieren konnte. „Aber Dortmund hat viel für einen jungen Spieler wie mich investiert, und ich wollte beweisen, dass ich es wert bin und der Verein die richtige Entscheidung getroffen hat. Dass ich gleich am Anfang schon so viele Tore erzielt habe, hat natürlich geholfen. Aber das ist nun mal auch mein Job“, sagte Haaland.

BVB-Stürmer Haaland nicht den Hype gelassen

Für die kommende Saison nimmt er sich vor allem vor, wieder viele Tore zu schießen. „Wenn wir dank meiner Tore in der kommenden Saison jedes Spiel gewinnen, dann bin ich glücklich – denn das würde bedeuten, dass wir Meister werden“, scherzte er.

Den großen Hype um seine Person sieht der Norweger gelassen. „Ich weiß, dass ich nicht unbedingt das typische Leben eines 20-Jährigen führe. Wichtig ist für mich aber, dass meine Freunde wissen: Ich bin der gleiche Erling Haaland wie vor ein paar Jahren auch.“ (fs mit dpa)