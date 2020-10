BVB-Star Haaland überragt, Schalke-Profi nur auf der Bank

Berlin. Wenige Tage nach dem EM-Aus mit Norwegen hat sich BVB-Stürmer Erling Haaland den Frust von der Seele geschossen. Gegen Rumänien folgte eine Gala.

Der Frust war groß im Lager der Norweger. Dem Team um den Dortmunder Star-Stürmer Erling Haaland bleibt bei der Fußball-EM im kommenden Sommer (11. Juni bis 11. Juli 2021) nur die Rolle des Zuschauers. Der BVB-Profi verlor mit seinen Norwegern am Donnerstag in den EM-Play-offs gegen Serbien mit 1:2 (1:1) nach Verlängerung und verpasste damit die Teilnahme an der Endrunde. Haaland blieb ohne Treffer und beschwerte sich darüber, nicht ins Spiel eingebunden worden zu sein.

Drei Tage später lief alles nach Plan für den 21-Jährigen. In der Nations League (Liga B) gelang Norwegen ein klarer 4:0 (2:0)-Sieg gegen Rumänien. Dabei erzielte Haaland drei Treffer (13., 64., 74.) und steht nun bei sechs Länderspieltoren in seinen ersten sechs Einsätzen. Das vierte Tor erzielte Alexander Sörloth von RasenBallsport Leipzig (39.).

BVB: Corona-Sünder Jadon Sancho spät eingewechselt

Grund zur Freude hatte auch Haalands BVB-Teamkollege Jadon Sancho, der während der Länderspielpause viel Kritik für die Teilnahme an einer Party einstecken musste. Mit dem ganz spät eingewechselten Feierbiest Sancho beendete England am Sonntagabend die Siegesserie Belgiens. Die Three Lions bezwangen den Weltranglistenersten mit 2:1 (1:1) und kletterten an die Tabellenspitze der Gruppe 2 in der Division A. Die Roten Teufel, die zuvor zwölf Pflichtspiele in Folge gewonnen hatten, kassierten ihre erste Niederlage seit 23 Monaten.

Romelu Lukaku brachte Belgien mit einem Foulelfmeter in Führung (16.), ebenfalls vom Punkt glich Marcus Rashford aus (39.). Mason Mount sicherte England die Tabellenführung (64.). Jungstar Sancho, der wie Ben Chilwell und Tammy Abraham (beide FC Chelsea) bei einer gemeinsamen Geburtstagsfeier gegen die Coronaregeln verstoßen hatte, saß bis zur 89. Minute auf der Bank, die beiden anderen gehörten gar nicht zu Kader.

Vier Schalke-Profis im Einsatz

Auf gleich fünf Spieler musste Irland nach einem Coronafall im Team verzichten, dennoch reichte es zu einem 0:0 gegen Tabellenführer Wales. Schalke-Spieler Rabbi Matondo kam für Wales nicht zum Einsatz. Aus Schalker Sicht interessant: Seit 20.45 Uhr spielen Ozan Kabak und Ahmed Kutucu für die Türkei in Russland. Alessandro Schöpf trifft zeitgleich mit Österreich auf Nordirland

Vizeweltmeister Kroatien feierte dank des Hoffenheimers Andrej Kramaric im dritten Anlauf in der Nations League den ersten Dreier. Kramaric schoss die Kroaten mit einem Tor in der 84. Minute in der Gruppe 3 gegen Schweden zum 2:1 (1:0). Die Niederlande blieb hingegen auch im zweiten Spiel unter de Boer sieglos: In Bosnien-Herzegowina spielte die Elftal in der Gruppe 1 0:0. Bei der Premiere des Nachfolgers des zum FC Barcelona abgewanderten Ronald Koeman hatte es am vergangenen Mittwoch ein 0:1 gegen Mexiko gegeben. (fs mit dpa)