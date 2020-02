BVB-Star Haaland: Was Matthäus dem Superstürmer rät

Lothar Matthäus steht am Spielfeldrand.

Essen. Lothar Matthäus erklärt, wann der BVB sich einen Nachfolger für Erling Haaland suchen muss und wie viel der Jungstar in Dortmund verdient.

Erling Haaland hat nicht nur die Fans von Borussia Dortmund im Sturm erobert. Der erst 19 Jahre alte Angreifer, im Winter von RB Salzburg zum BVB in die Fußball-Bundesliga gekommen, kann bereits in sechs Ligaspielen auf neun Tore verweisen. Kein Wunder, dass man sich die Frage stellt: Macht der so weiter? Und wie lange kann Borussia Dortmund Haaland überhaupt halten. Lothar Matthäus hat diesbezüglich eine klare Meinung.

Der deutsche Rekord-Nationalspieler rät dem jungen Norweger jedenfalls, Dortmund nicht zu früh zu verlassen. „Ich würde an seiner Stelle mindestens eineinhalb Jahre in Dortmund bleiben, um mich auf diesem Niveau zu stabilisieren“, sagt der 58-Jährige in der Sport-Bild. „Es wäre ja sinnlos, jedes halbe Jahr über einen Wechsel nachzudenken.“

Internationaler Durchbruch gegen PSG in der Champions League

Dass sich Haaland aber spätestens mit seinen beiden Toren beim 2:1-Sieg über Paris St.-Germain im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf die Beobachtungsliste sämtlicher europäischer Topklubs geschossen hat, dürfte auch klar sein. Deswegen sagt Matthäus: „Ab 2021 sollte sich Dortmund nach einem Nachfolger umschauen.“ Hintergrund ist der, dass Haaland nach der Saison 2021/2022 eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat und der BVB nur im Sommer 2021 noch deutlich mehr Geld einstreichen könnte.

Haaland werde sich in Dortmund, wo er ja auch mit Marco Reus und Jadon Sancho herausragende Offensivspieler um sich hat, weiter verbessern, daran hat Matthäus keine Zweifel: „Die Dynamik, die Wucht, die er mitbringt, seine Schnelligkeit und Übersetzung, die Technik trotz seiner Größe – das ist ein Komplettpaket. Er kann das Niveau Lewandowskis erreichen, die beste Nummer neun der Welt werden.“

Zweistelliges Millionengehalt schon beim BVB?

Das wäre allerdings laut Meinung des Rekordnationalspielers nicht gleich beim FC Bayern München möglich gewesen. „Dortmund ist vor allem aus sportlicher Sicht der richtige Klub für ihn. Auch in Leipzig hätte Haaland nicht die gleichen Einsatzzeiten wie beim BVB bekommen.“

Haaland werde eine steile Karriere beim BVB hinlegen, davon ist Lothar Matthäus allemal überzeugt: „Haaland hat einen konkreten Karriereplan und wäre nicht zu Bayern gekommen. Er wäre auch nicht gekommen, wenn Bayern ihm zwei Millionen mehr Gehalt geboten hätte. Wobei ich aus sicherer Quelle weiß, dass Haaland in Dortmund bereits sehr gut bezahlt wird – im zweistelligen Millionen-Bereich. Mit Bonuszahlungen und Signing Fee kann er meines Wissens auf insgesamt 14 Millionen Euro im Jahr kommen.“ (fs)