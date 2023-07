BVB startet in die Vorbereitung - Felix Nmecha kommt um 9.30 Uhr

Dortmund. Der Vizemeister trainiert wieder, der BVB hat mit der Vorbereitung begonnen. Einige Profis fehlten, einer schaute überraschend vorbei.

Die BVB-Vorbereitung beginnt an diesem Mittwoch

Einige BVB-Profis fehlen noch

BVB-Neuzugang Felix Nmecha fuhr morgens durch das Tor zum Trainingsgelände

Sie beginnt, die Saison des BVB. Seit diesem Mittwoch wird in Dortmund-Brackel wieder trainiert. Los geht es mit der Leistungsdiagnostik, überprüft wird die körperliche Verfassung der Profis. Fans knubbelten sich vor den Toren des Trainingsgeländes keine. Neuzugang Felix Nmecha fuhr um 9.30 Uhr zu seinem ersten sportlichen Termin, begrüßt wurde er von Sportdirektor Sebastian Kehl und Slaven Stanic, dem Koordinator Sport.

Für Nmecha mussten die Dortmunder mehr als 25 Millionen Euro an den VfL Wolfsburg überweisen, er hat bis 2028 überwiesen. Sein Transfer steht in der Kritik, weil dem 22-Jährigen aufgrund seiner Aktivitäten in den Sozialen Medien Homophobie und Transphobie vorgeworfen wird.

Felix Nmecha, BVB-Neuzugang. Foto: bvb

Youssoufa Moukoko überraschend beim BVB-Start dabei

Einige BVB-Spieler fehlen noch, elf mussten im Juni bei ihren Nationalmannschaften schwitzen, ihr Urlaub verlängert sich daher. Sie werden Mitte Juli erwartet. Später kommen Gregor Kobel, Marius Wolf, Nico Schlotterbeck, Emre Can, Julian Ryerson, Donyell Malen, Julian Brandt, Giovanni Reyna, Salih Özcan und Ramy Bensebaini.

Etwas überraschend schaute Youssoufa Moukoko in Brackel vorbei trotz seines enttäuschenden Ausflugs mit der U21. Die deutschen Talente waren bei der Europameisterschaft in diesem Sommer bereits in der Vorrunde ausgeschieden, Moukoko hatte sich verletzt. Vermutlich musste er noch einmal in Dortmund untersucht werden.

Mehr Begebenheiten und News rund um den BVB

Ramy Bensebaini und Felix Nmecha sind bislang die einzigen beiden BVB-Zugänge. Es soll noch mehr passieren, genauso sollen Spieler wie Nico Schulz, Thorgan Hazard und Thomas Meunier abgegeben werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB