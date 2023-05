BVB-Stürmer Sebastien Haller auf dem Weg zum Helden - "Das ist ein Wunder"

BVB-Stürmer Sebastien Haller bejubelte in Augsburg einen Doppelpack.

Augsburg. Im Januar kehrte BVB-Profi Sebastien Haller von einer Hodenkrebs-Erkrankung zurück. Nun ist er mit seinen Toren Dortmunds Trumpf im Titelkampf.

Sebastien Haller bekommt erst einmal eine Ansage. „Junge, hau rein, wir müssen zum Flieger“, ruft Gregor Kobel, Torhüter von Borussia Dortmund, in den Katakomben des Augsburger Stadions seinem Stürmer hinterher – weil er gerade festgestellt hat, dass der noch nicht geduscht ist. Aber Haller ist eben ein gefragter Mann gewesen an diesem Sonntagnachmittag, musste einen Interviewmarathon vor den Fernsehkameras abspulen, weil er der entscheidende Mann des Spiels war, weil er die ersten beiden Tore zum so wichtigen 3:0-Sieg beitrug und mit seiner Präsenz, seinen Kopfbällen und seinen klugen Bewegungen Räume riss für seine Mitspieler.