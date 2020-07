BVB: Stürmer-Star Erling Haaland posiert beim Holzhacken

Arbeits-Latzhose, Zopf, Schutzbrille und mit Kettensäge in der Hand in einem Fluss: So ungewöhnlich verbringt BVB-Star Erling Haaland seine Sommerpause.

Dortmund. Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland hat mit einem Instagram-Post für Aufsehen gesorgt. Zahlreiche BVB-Teamkollegen reagieren.

Torjäger Erling Haaland von Borussia Dortmund nutzt die Sommerpause in der Fußball-Bundesliga für Forstarbeiten in seiner Heimat Norwegen. Der 19 Jahre alte Stürmer veröffentlichte am Samstag auf Instagram ein Foto, das ihn in Arbeits-Latzhose, mit Zopf und Schutzbrille und mit Kettensäge in der Hand zeigt. „Der Winter naht. Lasst uns ein bisschen Holz hacken“, schrieb BVB-Star Haaland zu dem Bild, auf dem er gemeinsam mit seinem Vater Alfie vor zwei Baumstämmen in einem Fluss inmitten eines Waldes in Norwegen zu sehen ist.

Damit haben wir für heute alles gesehen.

___

: Instagram @ErlingHaaland pic.twitter.com/nqb57ZA2vK — Borussia Dortmund (@BVB) July 11, 2020

Seinen Beitrag versah der Fußball-Profi unter anderem mit dem Hashtag „#GOTfeelings“ und spielte damit auf die Fantasy-Saga „Game of Thrones“ an. „Der Winter naht“ ist eines der bekanntesten Zitate aus der Serie. Zahlreiche Teamkollegen des Toptalents kommentierten das Foto, meist mit lachenden Emojis. Der US-Amerikaner Giovanni Reyna schrieb: „Winter ist in fünf Monaten“, woraufhin Haaland konterte: „Das Holz muss trocknen, bevor man es nutzen kann!“

Der norwegische Nationalspieler war im Januar von RB Salzburg zum BVB gewechselt und hatte seitdem wettbewerbsübergreifend in 18 Partien insgesamt 16 Treffer für den Revierclub erzielt. (dpa mit fs)