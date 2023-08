Dortmund. Der BVB hat noch 10 Millionen Euro oder etwas mehr für Einkäufe. Die Suche konzentriert sich auf einen Angreifer. Niclas Füllkrug im Gespräch.

Am Freitag endet das Transferfenster in fast allen bedeutenden Ligen, wenige Tage verbleiben dem BVB also, um noch etwas zu verändern im Kader. Aber will Borussia Dortmund dies überhaupt?