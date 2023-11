BVB-Talent Brunner darf nach Begnadigung zur U17-WM

Dortmund. Paris Brunner wurde erst beim BVB wieder begnadigt, nun darf das Top-Talent für Deutschland an der U17-WM teilnehmen. Der DFB nominierte ihn.

Paris Brunner wird dem BVB eine Zeit lang fehlen - nach seiner kurzzeitigen Suspendierung allerdings aus einem besonderen Grund: Er wurde von Christian Wück für den deutschen U17-Kader für die Weltmeisterschaft nominiert. Das gab der DFB am Mittwochmittag bekannt.

Brunner ist Teil eines 21-Mann starken Kaders aus 14 verschiedenen Vereinen. Wie Brunner wird auch Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 zum WM-Team des DFB gehören.

"Nach dem Gewinn des Europameistertitels mit dem Jahrgang 2006 freuen wir uns auf einen weiteren Höhepunkt im Nachwuchsfußball, die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Als Mannschaft wollen wir an die Leistungen beim EM-Turnier in Ungarn anknüpfen und Deutschland auf der größtmöglichen Bühne mit Herz und Leidenschaft repräsentieren", sagte U17-Bundestrainer Christian Wück.

Die U17-WM findet vom 10. November bis zum 2. Dezember in Indonesien statt. Gegner in der Gruppenphase sind Mexiko, Neuseeland und Venezuela.

Brunner war vom BVB suspendiert worden, kehrte aber zurück

Brunner war zwischenzeitlich beim BVB suspendiert worden, kehrte Mittwoch aber in den Trainings- und Spielbetrieb der U19 zurück, teilte der BVB auf Nachfrage mit. Damit ist der Offensivspieler wieder Teil der Mannschaft von Mike Tullberg. Dortmund führt die Tabelle der Junioren-Bundesliga West an, fünf Punkte beträgt der Vorsprung vor dem FC Schalke 04. Am Sonntag spielt die Borussia beim MSV Duisburg; Brunner darf sich dann wieder ein Trikot überziehen. Zehn Tore hat er in dieser Spielzeit bereits erzielt.

