BVB-Termine: Zwei Sonntagsspiele im Bundesliga-Endspurt

Dortmund. Der BVB kämpft in diesem Jahr um die Meisterschaft. Am Mittwoch gab die DFL die Termine für die letzten Bundesliga-Spiele bekannt.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Mittwoch die Ansetzungen für die Spieltage 31 bis 33 der Fußball-Bundesliga veröffentlicht. Am 34. Spieltag finden alle Partien wie gewohnt am Samstag um 15:30 Uhr statt.

BVB: Möglicher Titel-Showdown am 27. Mai

Womöglich fallen die Entscheidungen erst an den letzten Spieltagen, die nun von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) zeitgenau terminiert wurden. Traditionell sind im Saisonfinale alle Teams zeitgleich am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr im Einsatz, um mögliche Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. In diesem Jahr steigt der Showdown am 27. Mai.

Möglicherweise geht es für Borussia Dortmund dann um die Meisterschaft. Der BVB führt die Bundesliga-Tabelle vor dem Topspiel in der kommenden Woche beim FC Bayern an. Zuvor warten zwei Sonntagsspiele auf die Dortmunder. Am 31. Spieltag (7. Mai, 17:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg und am 33. Spieltag (21. Mai, 17:30 Uhr) beim FC Augsburg.

So sehen sie aus, die fixen #BVB-Termine für die finalen @Bundesliga-Spieltage 31 bis 34. pic.twitter.com/gEv40jFGVt — Borussia Dortmund (@BVB) March 22, 2023

Bundesliga: Die Spieltage 31 bis 34 im Überblick

31. Spieltag

Freitag, 5. Mai

Mainz 05 - FC Schalke 04 (20.30 Uhr)

Samstag, 6. Mai

SC Freiburg - RB Leipzig

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum

FC Augsburg - Union Berlin (alle 15.30 Uhr)

Hertha BSC - VfB Stuttgart (18.30 Uhr)

Sonntag, 7. Mai

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln (15.30 Uhr)

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg (17.30 Uhr)

32. Spieltag

Freitag, 12. Mai

1. FC Köln - Hertha BSC (20.30 Uhr)

Samstag, 13. Mai

Bayern München - FC Schalke 04

Union Berlin - SC Freiburg

Eintracht Frankfurt - Mainz 05

VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim

VfL Bochum - FC Augsburg (alle 15.30 Uhr)

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr)

Sonntag, 14. Mai

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen (15.30 Uhr)

RB Leipzig - Werder Bremen (17.30 Uhr)

33. Spieltag

Freitag, 19. Mai

SC Freiburg - VfL Wolfsburg (20.30 Uhr)

Samstag, 20. Mai

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg (20.30 Uhr)

Hertha BSC - VfL Bochum

FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt

Werder Bremen - 1. FC Köln (alle 15.30 Uhr)

Bayern München - RB Leipzig (18.30 Uhr)

Sonntag, 21. Mai

FC Augsburg - Borussia Dortmund (15.30 Uhr)

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach (17.30 Uhr)

34. Spieltag

Samstag, 27. Mai

Borussia Dortmund - Mainz 05

RB Leipzig - FC Schalke 04

Union Berlin - Werder Bremen

1. FC Köln - Bayern München

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg

VfL Wolfsburg - Hertha BSC

VfL Bochum - Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim (alle 15.30 Uhr)

