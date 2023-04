BVB: Terzic macht Hoffnung bei Süle und Schlotterbeck

Dortmund. Nach dem späten Schock beim VfB Stuttgart bereitet sich Borussia Dortmund auf Eintracht Frankfurt vor. Nico Schlotterbeck könnte zurückkehren.

Schock verdaut? Das 3:3 beim VfB Stuttgart hatte vergangene Woche Spuren hinterlassen bei den Verantwortlichen von Borussia Dortmund. 2:0 führte der BVB, war über eine Halbzeit in Überzahl, doch ließ den Abstiegskandidaten wieder ins Spiel kommen. Als es schien, dass die Schwarz-Gelben durch den 3:2-Treffer in der Nachspielzeit noch den Kopf aus der Schlinge ziehen könnten, kassierte die Borussia sogar noch das 3:3 - und verpasste es, nach Punkten mit Spitzenreiter Bayern München gleichzuziehen. In einer denkwürdigen Pressekonferenz ließ BVB-Trainer Edin Terzic nach dem Spiel seinen Frust freien Lauf und holte zum Rundumschlag gegen die eigene Mannschaft aus.

Am Donnerstag hatte sich Terzic wieder beruhigt, als er über das anstehende Duell mit Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr) sprach. "Ich wollte an Abend mit niemandem reden. Ich wollte das sacken lassen und am nächsten Morgen als erstes mit der Mannschaft sprechen. Dort haben wir den Blick nach vorne gerichtet", sagte der 40-Jährige auf der Pressekonferenz - und schlug in eine ähnliche Kerbe wie Sportdirektor Sebastian Kehl, der in dieser Woche klarmachte, dass der BVB Meister werden will.

Anthony Modeste hat sich das Knie verdreht

"Das ist vielleicht eine einmalige Chance für mich und viele Spieler. Sie ist so groß wie noch nie, viele sind so nah wie noch nie an der Meisterschale", sagte Terzic. Sechs Spiele bleiben den Borussen noch, den Zwei-Punkte-Rückstand auf den FC Bayern München wettzumachen. In der Rechnung von Terzic sind es weiterhin zwei Tore, die die Situation komplett verändern können: Eines für den BVB, eines gegen die Bayern.

Immerhin: Die Personalsituation in der Abwehr entspannt sich langsam. In Stuttgart fiel neben Nico Schlotterbeck auch Niklas Süle mit muskulären Problemen aus. Mats Hummels musste zur Pause raus, im zweiten Durchgang verteidigte der 18-jährige Soumaila Coulibaly neben Emre Can. Hummels ist definitiv wieder dabei, Süle ist ebenso wie Schlotterbeck in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen. Bis Samstag soll das Pensum weiterhin gesteigert werden, dann soll geklärt werden, ob Süle gegen Frankfurt mitwirken kann. Ein Fragezeichen steht neben Süle und Schlotterbeck auch hinter Angreifer Anthony Modeste, der sich das Knie leicht verdreht hatte. "Alle drei konnten die Intensität in den letzten Tagen steigern", sagte Terzic. Bei Schlotterbeck wird der BVB kein Risiko eingehen wollen: "Es geht nicht darum, für die nächsten 90 Minuten fit zu sein, sondern für die nächsten sechs Spiele."

Mehr BVB-News

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB