BVB-Torwart Bürki über Kritik: "Mich trifft das nicht mehr"

Dortmund. BVB-Keeper Roman Bürki ist in der vergangenen Saison in 13 Spielen ohne Gegentor geblieben. Hat er trotzdem kein Lobby?Er hat eine klare Meinung.

Die Profis von Borussia Dortmund haben eine Woche lang im Trainingslager geschwitzt und sich auf die neue Saison vorbereitet. Darunter war auch ein 11:2-Kantersieg über Austria Wien. Die Mühen sollen sich lohnen. Am Ende dieser Saison will der BVB einen Titel gewinnen. Torwart Roman Bürki ist guter Dinge. "Wenn wir mal über eine gesamte Saison konstant spielen, kriegen wir das als Mannschaft auch hin", sagte der 29 Jahre alte Torwart im Interview mit dem Kicker (Montagsausgabe).

Außerdem erinnerte sich Bürki an die 0:1-Niederlage im Bundesliga-Rückspiel gegen Bayern München Ende Mai, die den Rekordmeister ein gutes Stück näher Richtung Meisterschale gebracht hat. Torschütze war Joshua Kimmich, der den Ball über den BVB-Schlussmann hinweg chippte. Bürki wurde damals für sein Stellungsspiel kritisiert. "Die Wahrheit ist ganz einfach: Ich stand auf keinen Fall zu weit vor dem Tor, ich musste nur den Ball richtig erwischen und über die Latte lenken", sagte Bürki. Sein einziger Fehler sei gewesen, dass er den Ball "nicht sauber mit der Hand getroffen habe", um ihn über die Latte zu lenken.

BVB-Profi Bürki genießt Rückendeckung in Dortmund

Die Kritik an seiner Person kann er nach 13 Partien ohne Gegentor nicht nachvollziehen. "Was soll ich auch groß sagen, wenn es nach dem Bayern-Spiel heißt: Der Bürki hat zu kurze Arme", so der Torwart. "Dann ist es komplett vorbei bei mir. Dann denke ich: Diskutiert doch, über was ihr wollt. Mich trifft das nicht mehr, ich komme gut damit klar, ich weiß, was ich kann." Im Verein genieße er Rückendeckung. "Da fragt niemand: Was war denn los beim Tor? Sondern: Geil gemacht von Kimmich, Das ist der Unterschied."

Bürki versucht in dieser Saison ein Führungsspieler zu sein, wenngleich er betont: "Erfahrungen, die Mats Hummels oder Lukasz Piszczek besitzen, sind enorm wichtig für uns. Deshalb würde ich diese beiden eher als Führungsspieler bezeichnen als mich. Ich versuche nur noch, das gewisse Extra beizutragen." (chwo)