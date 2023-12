BVB-Torwart Gregor Kobel weicht Trainer-Nachfrage aus

Dortmund. Borussia Dortmund wirkt geschockt nach dem 1:1 gegen Mainz 05. Trainer Edin Terzic rückt weiter in den Fokus der Kritik.

Seinen Humor hatte Gregor Kobel noch nicht verloren. Als Borussia Dortmunds Torwart gerade das peinliche 1:1 (1:1) gegen Mainz 05 erklären sollte, stockte im plötzlich der Atem, weil er sich am Kaugummi, den der 26-Jährige angesichts der Dortmunder im Mund regelrecht massakrierte, verschluckte. „Da sieht man: Wenn es scheiße läuft, läuft es scheiße“, sagte Kobel und lachte.

Ansonsten aber zeigte sich Kobel bierernst. Die Dortmunder hatten zuvor mal wieder ihre zwei so verschiedenen Gesichter gezeigt. Drückten sie in der ersten Halbzeit noch hilflose Mainzer in den eigenen Strafraum, gingen 1:0 in Führung durch den Freistoß von Julian Brandt (23.), brachten sie insbesondere nach dem Seitenwechsel nichts mehr zu Stande. Ein Remis gegen den Tabellen-17., der nächste Tiefschlag. Seit sechs Bundesliga-Partien hat Dortmund nun mehr nicht mehr gewonnen, das hat es zuletzt unter Peter Bosz vor sechs Jahren gegeben. Der Niederländer musste damals zügig gehen.

BVB-Torwart Kobel: „Selbstvertrauen fehlt“

„Nach den letzten Wochen fehlt ein Stück das Selbstvertrauen, um auf Widerstände zu reagieren“, meinte Kobel daher. Der Schweizer war der einzige Profi, der sich rund eine Stunde nach Abpfiff den schreibenden Journalisten stellte.

BVB-Torwart Gregor Kobel kann den Mainzer Ausgleich nicht verhindern. Foto: UWE KRAFT / AFP

Die Weihnachtstage verbringen die Dortmunder nicht auf einem Platz der zur Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison berechtigt. Grundsätzlich sehen sich die Klub-Verantwortlichen in der Handlungspflicht, wenn dieses Minimalziel nicht erreicht wird. Vor dem Mainz-Spiel stellten sie Trainer Edin Terzic noch eine Job-Garantie aus. „Wir haben uns alles anders vorgestellt, aber so ist es jetzt Realität“, sagte Terzic bei Sky: „Wir haben schon mal bewiesen, dass wir aus Rückschlägen die richtigen Schlüsse ziehen können. Ich kenne meine Verantwortung, ich weiß auch um die Größe des Vereins. Das ist jetzt die Aufgabe, die ich bewältigen muss.“

+++ Die Noten zum BVB-Remis gegen Mainz +++

Nur: wie? Kobel stellte klar, dass es „viele Dinge gibt, die wir besser machen müssen“. Man habe sich „in ein richtiges Loch gebracht, was wir uns selbst gegraben haben und es braucht extrem viel Energie und es extrem viel Arbeit, da irgendwie rauszukommen“. Noch mal auf einen ähnlichen Lauf wie in der vergangenen Rückrunde zu hoffen, sei „völlig falsch“, sagte Dortmunds Torwart.

BVB: Trainer Edin Terzic in der Kritik

Unter Druck gerät weiter Trainer Terzic. Zuletzt hatte es ein Gespräch zwischen dem Coach und dem Kern der Mannschaft über die taktische Ausrichtung gegeben. Ein gewöhnlicher Vorgang, der dennoch etwas heikel ist, weil verschiedene Profis mal direkt, mal indirekt öffentlich die Herangehensweise ihres Chefs hinterfragten. Das Team jedenfalls möchte eher einen aktiveren Ansatz verfolgen - und so trat der BVB jüngst auch wieder aus.

BVB-Torwart Gregor Kobel beschwert sich bei Foto: UWE KRAFT / AFP

Ob es nach der Pleite ein weiteres Treffen mit Terzic gebe? „Das bleibt privat“, sagte Kobel, der gemeinsam mit Emre Can, Niklas Süle, Julian Brandt, Sebastien Haller und Marco Reus den Mannschaftsrat bildet. Ist Terzic der richtige Trainer für die Wende? „Wenn du das Spiel siehst, brauchst du nicht über den Trainer reden“, sagte Kobel. Nachfragen, dass diese Probleme, die Verunsicherung aber schon in den vergangenen Wochen, eigentlich in der gesamten Saison zum Vorschein kamen, wich Kobel aus. „Ich rede nur über das Spiel heute“, betonte er gleich bei zwei Nachfragen. Was bleibt: „Wir sind in der einer echten scheiß Situation.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB