BVB-Trainer Edin Terzic: Warum Marco Reus startet und Mats Hummels nicht

Dortmund. Der BVB setzt gegen den SC Freiburg auf Kapitän Marco Reus, Mats Hummels sitzt erneut auf der Bank. Edin Terzic begründet seine Entscheidungen.

Kapitän Marco Reus ist nach viereinhalb Monaten in die Startelf von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zurückgekehrt. Der Offensivspieler, der wegen einer Sprunggelenksverletzung die WM verpasst hatte und anschließend erkrankt war, beginnt für den BVB am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg. Reus rückt für den gelbgesperrten Salih Özcan in die Mannschaft. Trainer Edin Terzic begründete seine Entscheidung im Sky-Interview: "Marco war in der letzten Trainingswoche bei uns und hat gut trainiert und wegen Salih Özcans Ausfall mussten wir einen Wechsel vornehmen. Wir können Marcos Qualität in diesem Spiel gut gebrauchen."

Neuzugang Julian Ryerson steht dem BVB hingegen nicht zur Verfügung. Der Dortmunder Winter-Zugang musste krzfristig passen. Terzic klärte auf: "Julian hatte gestern Erkältungssymptome, seit heute Morgen ist klar, dass es eine Mandelentzündung ist. Wir hoffen, dass er in ein, zwei Tagen wieder fit ist."

BVB-Trainer Edin Terzic setzt auf Schlotterbeck und Süle

In der Dortmunder Innenverteidigung setzt der BVB-Trainer erneut auf das DFB-Duo Niklas Süle und Nico Schlotterbeck. Weltmeister Mats Hummels muss sich wieder auf die Bank setzen. "Niklas Süle und Nico Schlotterbeck haben es zuletzt gut gemacht. Mats Hummels kam rein und hat uns Stabilität gegeben. Vielleicht kommt er heute früher ins Spiel", erklärte Terzic.

Mehr BVB-News

Bei den Gästen aus Freiburg steht Nicolas Höfler nach Gelbsperre wieder zur Verfügung. Zudem kehrt Topscorer Vincenzo Grifo zurück in die Startelf. Im Vergleich zum 3:1-Erfolg über Augsburg nahm SC-Trainer Christian Strauch drei Änderungen vor. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB