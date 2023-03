BVB-Trainer Edin Terzic wünscht Flick-Anruf für Marius Wolf

Dortmund. BVB-Rechtsverteidiger Marius Wolf musste in der Hinrunde am Herz operiert werden und ist nun Leistungsträger. Sein Trainer hofft auf noch mehr.

Das Gefühl dürfte auf Gegenseitigkeit beruhen, davon ist in diesem Fall zumindest schwer auszugehen. "Ich freue mich, dass ich ihn jeden Tag sehe", sagt Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic über seinen Rechtsverteidiger Marius Wolf. "In der Hinrunde war das leider nicht der Fall, da ist er sehr häufig und sehr lange ausgefallen." Tatsächlich war Wolfs Saison wie die des BVB ein ziemliches Auf und Ab, oder besser: ein Ab und Auf. Aktuell läuft es, vor dem Spiel gegen RB Leipzig am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) steht der BVB auf Platz zwei und der formstarke Wolf wird im Spiel wahrscheinlich wieder in der Startaufstellung stehen. Und damit war noch im November nicht unbedingt zu rechnen.

Da hatte der BVB das Ende des Sportjahres 2022 für Wolf verkündet, wegen einer "infektbedingten Störung des Gleichgewichtsorgans", wie es in einer Mitteilung des Klubs hieß. Was wirklich dahintersteckte, nämlich Herzprobleme, hat Wolf erst kürzlich in einer Talkrunde der Ruhr Nachrichten verraten: "Ich hatte ein Vorhofflimmern. Der Herzrhythmus war nicht normal. Ich habe das deutlich gemerkt", erklärte der 27-Jährige. "Da wird dir erst mal mulmig und komisch, weil du nicht weißt, was es ist." Drei Tage nach Auftreten der Symptome wurde er operiert, in einer Frankfurter Spezialklinik wurde Teilgewebe im Herzen verödet. Ein Routineeingriff für die Ärzte - aber natürlich nicht für Wolf: "Wenn ein Arzt sagt, es wird schon gut verlaufen, dann ist das das eine", meinte er. "Aber das nimmt dir trotzdem nicht die Angst. Es ist und bleibt ein Eingriff am Herzen."

BVB-Profi Marius Wolf bangte um die Karriere

Auch um seine Karriere bangte Wolf angesichts der Herzprobleme. Seit er aber keine Blutverdünner mehr nehmen muss, seit er im Januar voll ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, hat die Karriere neuen Schwung aufgenommen obwohl er "in einer etwas ungewohnten Rolle spielt, etwas defensiver als Rechtsverteidiger in einer Viererkette", wie sein Trainer Terzic sagt. Aber: "Diese Rolle haben wir ihm immer zugetraut, weil nicht nur die physischen Themen erledigen kann dank seiner Körpergröße, seiner Laufstärke und seines Tempos - sondern auch die technischen." Der Trainer lobt Wolfs Ruhe am Ball unter gegnerischem Druck ebenso wie seine Kombinationen mit den Mitspielern.

So gut läuft es aktuell, dass auch Fragen nach der Nationalmannschaft längst nicht mehr abwegig sind - die Außenverteidigerpositionen sind ja seit Jahren nicht eben üppig besetzt im DFB-Team."Dass die Nationalmannschaft ein Thema wird, würden wir ihm sehr wünschen", sagt Terzic. "Aber das ist nicht mein Job. Das darf dann Hansi Flick mit seinem Trainerteam entscheiden." Und der wird am Freitagabend gegen Leipzig zumindest im Stadion sein.

