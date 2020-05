BVB-Trainer Favre: „An Aufgeben denke ich überhaupt nicht“

Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre war selbst ein wenig überrascht über das Echo, das er da losgetreten hatte. Und so ließ der BVB-Coach schon am Dienstagmorgen eine Erklärung verbreiten: „An Aufgeben denke ich überhaupt nicht“, hieß es da.

Warum diese Worte nötig waren? Weil Favre tags zuvor nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern München deutlich kryptischer gewesen war. Im Sky-Interview war er auf das Urteil angesprochen worden, er sei kein Trainer, der Titel bringe. „Das sagt man hier seit Monaten. Ich lese die Zeitungen nicht, aber ich weiß, wie es geht“, antwortete Favre – und schob dann einen Satz nach, der aufhorchen ließ: „Ich werde in ein paar Wochen darüber sprechen.“

BVB-Trainer Favre: Nicht die Zeit für eine Bilanz

Das eröffnete einige Spekulationen, die Favre tags drauf gleich wieder einsammeln wollte: „Gestern waren wir alle enttäuscht, meine Worte im Interview direkt nach dem Spiel scheinen aber vielfach falsch verstanden worden zu sein“, erklärte er. „Was ich nur auf entsprechende Fragen hatte antworten wollen, war: Jetzt ist nicht die Zeit, um die Saison zu bilanzieren. Warum auch? Wir haben noch sechs Spiele, in denen wir unser Bestes geben müssen – und die wir am liebsten alle gewinnen wollen.“

Schon in wenigen Tagen geht es weiter, dann steht das Spiel bei Schlusslicht SC Paderborn an. „Schon Sonntag in Paderborn müssen wir wieder eine Top-Leistung schaffen“, meint Favre. „Darauf müssen wir uns konzentrieren, auf nichts anderes.“

BVB-Boss Watzke: Kein Anlass für Trainerdiskussion

Zuvor war schon BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke einer Trainerdiskussion entgegengetreten: „Es gibt aktuell überhaupt keinen Anlass für eine Trainerdiskussion“, hatte er im Gespräch mit dieser Redaktion gesagt.“ Wir spielen eine sehr, sehr gute Rückrunde, hatten vor dem Spiel 27 von 30 Punkten geholt, sind überall gelobt worden. Ich habe Lucien Favre in den vergangenen Wochen als sehr fokussiert empfunden. Er machte überhaupt nicht den Eindruck, unter Druck zu stehen.“