BVB-Trainer Favre: Darum war ich gegen Zenit so emotional

Lucien Favre musste ein wenig grinsen, er hatte diese Frage in den vergangenen Tagen schon oft gehört: Warum der Trainer von Borussia Dortmund denn derart laut, derart emotional gewesen sei während des Champions-League-Spiels gegen Zenit St. Petersburg (2:0), warum er die Spieler permanent angetrieben habe – ganz anders als sonst so oft.

Unmittelbar nach dem Spiel hatte Favre noch widersprochen: „Ich bin immer so“, hatte er da schon mit einem Grinsen gesagt. „Sie müssen Ihre Augen aufmachen.“ Am Freitagmittag aber, am Tag vor dem Bundesligaspiel bei Arminia Bielefeld, da schien Favre doch einzuräumen, dass es gegen Zenit etwas mehr, etwas lauter war. „Das kann passieren manchmal, dass ich viel spreche“, sagte er. „Das ist zurzeit leichter als gewöhnt, normalerweise spielen wir ja vor 80.000 Zuschauern.“ Das habe er natürlich lieber, beeilte sich der Schweizer zu versichern. „Aber ich profitiere davon, dass die Spieler mich hören können. Normalerweise kannst du nur die Flügelspieler erreichen, und das nur ein wenig. Deswegen bin ich ein wenig emotional, wie sie es nennen.“

Viele Beobachter hatte Favre mit seinem energischen Auftreten an der Seitenlinie überrascht, BVB-Sportdirektor Michael Zorc aber nicht – sagte der zumindest. „Ich kenne ihn ja gut, manchmal ist das ja auch vom Spielverlauf oder bestimmten Situationen abhängig“, erklärte Zorc. „Und natürlich ist der Trainer motivierter, wenn ihn alle hören.“

Wiedersehen mit Uwe Neuhaus

Eine Wiederholung gegen Bielefeld also ist durchaus denkbar. Denn auch in Ostwestfalen sind keine Zuschauer im Stadion zugelassen, Favre wäre also ebenso gut zu hören wie am Mittwochabend in Dortmund. Und es ist gut möglich, dass die Partie eine ähnlich zähe Angelegenheit wird. „Ich bin überzeugt, dass es ein sehr schweres Spiel wird, wie fast alle“, meinte der Trainer. „Ich habe vier Spiele von ihnen gesehen. Sie sind sehr, sehr schwer zu bespielen, obwohl sie Aufsteiger sind.“

Das ist natürlich ein Verdienst von Trainer Uwe Neuhaus, den Zorc gut und lange kennt: 1998 war der heutige Bielefelder Cheftrainer als Assistent von Michael Skibbe gekommen und er blieb auch auch nach Skibbes Abgang unter den Cheftrainern Bernd Krauss, Udo Lattek und Matthias Sammer. 2004 übernahm er die U23, 2005 wechselte er zu Rot-Weiss Essen und landete dann über diverse Stationen in Bielefeld. „Ich habe viele Jahre mit Uwe sehr gut zusammengearbeitet“, sagte Zorc. „Er ist einen hervorragenden Weg gegangen als Cheftrainer. Es freut mich sehr für ihn, dass er nun in der Bundesliga angekommen ist.“ Dass Neuhaus gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber besonders motiviert sein werde, glaubt der Sportdirektor nicht: „Das wird ein schönes Wiedersehen, er ist ein guter Typ.“