BVB-Trainer Lucien Favre: "Manchmal ist die Kritik zu hart, es eskaliert"

Eigentlich dürfen Journalisten dieses Gebäude am Trainingszentrum von Borussia Dortmund nicht betreten. Doch BVB-Trainer Lucien Favre empfängt im Profibereich. Treppe hoch, links stärken sich die Profis im Essensraum, rechts herum geht es in einen kleinen Raum, in dem Favre über die bislang so turbulente Saison spricht. Lange prasselte Kritik auf den 62 Jahre alten Schweizer ein. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Topspiel bei Borussia Mönchengladbach können die Dortmunder den fünften Pflichtspielsieg in Folge feiern. Bei jedem Rückschlag kann der Gegenwind allerdings wieder stärker wehen.

Herr Favre, wie schalten Sie bei all dem Stress ab?

Lucien Favre: Als Trainer braucht man ein Hobby. Etwa Gymnastik oder Yoga.

Verbiegen Sie sich regelmäßig auf der Yoga-Matte?

Seltener Einblick: Trainer Lucien Favre lächelt im Profibereich des Trainingszentrums. Links prangt ein BVB-Logo, rechts hinten befindet sich der Essensraum. Foto: Lars Heidrich

Lucien Favre: Ich mache regelmäßig Gymnastik. Und wenn es möglich ist, fahre ich Fahrrad. Aber das habe ich seit Monaten nicht mehr gemacht. Manchmal laufe ich hier auf dem Trainingsgelände, ich spiele dann mit dem Ball, um abzuschalten. Alex Ferguson war als Trainer von Manchester United übrigens besser mit einem Hobby. Er hat irgendwann angefangen, sich mit Pferden zu beschäftigen, er besaß Rennpferde. Dann hat er im Fußball Titel gewonnen.

Also müssen Sie sich jetzt ein Pferd besorgen?

Lucien Favre: Vielleicht. (lacht)

Im Ernst: Erleben Sie gerade Ihre beste Zeit beim BVB?

Lucien Favre: Na ja, wir hatten schon viele gute Zeiten. Vor ein paar Monaten, vor einem Jahr. Jetzt spielen wir häufiger zu null. Das ist extrem wichtig.

Warum kassiert Ihre Elf jetzt weniger Gegentore?

Lucien Favre: Wir haben schon in der Hinrunde die Entscheidung getroffen, auf eine Dreierkette umzustellen. Wir hatten auch da gute Spiele, aber auch völlig unnötige Niederlagen wie gegen Hoffenheim. In der Rückrunde haben wir es bislang besser gemacht. Das Schwierige ist, dass die anderen Gegner in der Bundesliga gegen uns immer unglaublich motiviert sind, sie laufen sehr viel.

Wie hilft da Neuzugang Emre Can?

Lucien Favre: Man sieht seine Erfahrung. Er strahlt Ruhe aus. Er verteidigt gut, er gewinnt seine Zweikämpfe. Er kann das Spiel zudem beschleunigen, für mich ist das obligatorisch für einen Mittelfeldspieler. Allerdings merkt man auch, dass er zuletzt nicht viel gespielt hatte, da fehlt ihm manchmal noch ein wenig der Rhythmus.

Auf dem Platz reißt er seine Mitspieler mit, brüllt Kommandos.

Lucien Favre: Das ist sehr, sehr wichtig.

Hat das Ihrer Elf vorher gefehlt?

Lucien Favre: Man sieht auf jeden Fall, dass es hilft. Denn wir dürfen im Spiel nie die einfachen Aufgaben vergessen.

Hört man Sie auch mal brüllen?

Lucien Favre: Ich werde sehr selten laut, eigentlich nur auf dem Platz. Manchmal muss ich mir die Spieler zur Brust nehmen, aber insgesamt ist das nicht meine Art und Weise.

In der Öffentlichkeit heißt es daher oft, Sie seien kein Motivator.

Lucien Favre: Mich damit zu beschäftigen, wäre vergeudete Energie. Ich arbeite in meiner Art und Weise. Ich bin sehr aufmerksam beim Training, korrigiere Dinge, bin auch laut. Heute nach dem Training hatte ich keine Stimme mehr.

Was denken Sie über die Kritik, die trotzdem auf sie einprasselt?

Lucien Favre: Kritik gehört dazu, ich kenne das. Ich bin seit Langem im Geschäft. Aber vieles ist übertrieben. Ich finde, manchmal ist die Kritik zu hart. Manchmal wird eine rote Linie überschritten, es eskaliert dann ein wenig. Aber ich lebe damit, ich vertraue auf meine Stärken, ich gebe mein Bestes.

Das würden die Spieler, die bei Ihrem Luxus-Kader nur auf der Bank sitzen, wohl auch sagen. Wodurch halten Sie sie bei Laune?

Lucien Favre: Das ist für alle Trainer schwierig. Aber ich muss Entscheidungen treffen, das gehört dazu. Jeder hat Konkurrenz, nicht nur im Fußball. Auch beim Eishockey. Beim Skifahren. Ein Sportler muss das akzeptieren, um besser zu werden.

Suchen Sie das Gespräch?

Lucien Favre: Natürlich muss ich mit den Spielern sprechen. Als Trainer muss ich den Mut dafür haben. Aber es bringt nichts, jeden Tag die Situation zu thematisieren und zu erklären, was jemand besser machen muss. Ich war auch Spieler, ich weiß, dass man sich ärgert, wenn man nicht spielt. Aber es kann sich alles sehr, sehr schnell ändern.

Der nächste Gegner ist nun Ihr Ex-Klub Gladbach, bei dem Sie vier Jahre waren. Wie schwer wird’s?

Lucien Favre: Sehr schwer, denn Gladbach macht das bislang sehr gut. Sie haben einen guten, breiten Kader. Trainer Marco Rose kann viel rotieren, flexibel aufstellen.

Ein Gegenmittel: Torjäger Erling Haaland. Was macht den Winter-Zugang so wertvoll?

Lucien Favre mit den Reportern Sebastian Weßling und Marian Laske (v. l.). Foto: Lars Heidrich

Lucien Favre: Wir hatten auch vorher selten Probleme, Torchancen zu kreieren. Die hatten wir immer. Aber jetzt haben wir einen Zielspieler. Wir wissen, dass seine Stärke die Läufe in die Tiefe sind. Er beschleunigt, bremst, beschleunigt wieder – dadurch zögern die Innenverteidiger und können ihm im entscheidenden Moment oft nicht folgen. Trotzdem muss er weiter lernen, gerade beim Kombinationsspiel. Er muss sich manchmal noch besser zwischen den Linien bewegen, die Bälle fordern und sich dann aufdrehen.

Trotz seiner Qualität setzen Sie ihn manchmal auf die Bank. Warum?

Lucien Favre: Er ist erst 19 Jahre alt – und hat viel gespielt, sich dabei verausgabt, viel Energie verloren. Das hat man zwischendurch gemerkt.

Kostet es Sie Energie, wenn Sie Nächte nicht schlafen, um den Gegner zu analysieren?

Lucien Favre: Ich mache einfach nur meinen Job. Ich denke viel über die Taktik nach, aber das machen alle Trainer. Die Anforderungen sind gestiegen. Es ist sehr wichtig, sich vorzubereiten. Das Training ist extrem wichtig.

Wie viel haben Sie denn schon von Dortmund gesehen?

Lucien Favre: Nicht so viel, ab und zu gehe ich mit meiner Frau spazieren oder auch einmal abendessen. Wenn wir drei Spiele die Woche haben, geht nicht mehr. Auch für die Spieler ist das nicht einfach. Aber wir dürfen uns nicht beklagen. Es ist unser Job.

Wollen Sie Ihren Vertrag noch einmal verlängern?

Lucien Favre: Es ist für mich jetzt nicht die Zeit, um mir über solche Fragen Gedanken zu machen.

Sie kommen aus einem kleinen Dorf. Woher kommt Ihre Liebe zum Fußball?

Lucien Favre: Als ich klein war, war ich schüchtern, ich wollte keinen Fußball spielen wie mein Bruder. Aber mit acht, neun Jahren habe ich angefangen, denn in unserem Dorf gab es nur Fußball, das war die Hauptsache. Und nach und nach war ich verrückt danach.

Und dann?

Lucien Favre: Ich habe alleine gespielt, mit meinen Freunden. Ich habe Fußball geschaut. In den 70er-Jahren gab es großartige Mannschaften. Liverpool. Gladbach. Und natürlich Brasilien, das hat mich inspiriert, sie haben schon damals bei aller Spielfreude auch sehr taktisch intelligent gespielt, das war ein Traum. Ich habe damals auch Eishockey gespielt, wenn die Flüsse zugefroren waren. Ich bin auf Skiern die Berge hinab gefahren. Ich kann alles. Aber Fußball ist und bleibt meine Nummer eins. Wenn ich einen Ball sehe, dann muss ich mit ihm spielen.