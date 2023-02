BVB-Trainer Terzic tritt auf Euphoriebremse: "Unser Job ist noch lange nicht fertig"

Dortmund. Die Stimmung bei Borussia Dortmund ist auf einem Hoch. Vor dem Spiel gegen Hertha BSC aber gibt Trainer Edin Terzic den Mahner.

Edin Terzic ist neuerdings in einer komfortablen Positionen. Borussia Dortmunds Trainer darf gegenüber seiner Mannschaft den Mahner statt den Aufrüttler geben - und das ist ja ein gutes Zeichen. Möglich gemacht haben das sieben Pflichtspielsiege in Serie. Daher konnte der 40-Jährige am Freitag einen Satz aussprechen, der vor Weihnachten noch undenkbar war: "Wir werden nicht zulassen, dass die Stimmung zu gut wird", sagte der BVB-Trainer vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).

Die Dortmunder sind mittendrin im Geschäft - und das in allen drei Wettbewerben, nachdem sie sich am Mittwoch mit dem 1:0 gegen den FC Chelsea eine gute Ausgangslage für das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale verschafft haben. "Auch wenn das gerade ein bisschen schöner aussieht als noch vor ein paar Wochen. Wir sind gut dabei, aber der Job ist noch lange nicht fertig", sagte Terzic.

News und Infos zu Borussia Dortmund:

Der 40-Jährige warnte vor Hertha BSC. Die Berliner haben zuletzt mit dem 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach einen immens wichtigen Sieg im Abstiegskampf gefeiert. „Wir haben zuletzt sehr viel Selbstvertrauen gewonnen. Trotzdem wissen wir, dass wir wieder liefern müssen“, sagte Terzic mit Blick auf das Duell des Tabellendritten mit dem Drittletzten: „Wir können uns nicht erlauben, einen Schritt weniger zu machen.“

In blendender Form: Julian Brandt von Borussia Dortmund. Foto: firo

Die Dortmunder, die weiterhin auf die verletzten Youssoufa Moukoko, Julien Duranville und Mateu Morey verzichten müssen, werden gegen die Hertha in einem Sondertrikot auflaufen. Das Design mit Kohlemuster und Stahloptik soll an die Geschichte der Bergbaustadt Dortmund erinnern. Die getragenen Trikots werden nach der Partie versteigert. Die Einnahmen kommen den Erdbeben-Opfern in der Türkei und Syrien zugute. (mit sid)

